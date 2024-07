Trabajo descubrió en Valencia que 42 empleados de Amazon no trabajaban en Amazon. Ha acabado con 187.000 euros de multa

En materia laboral podemos encontrar muchas sorpresas en cualquier empresa. Da igual que sea un pequeño negocio o una gran multinacional como la propia Amazon. Precisamente esta se enfrenta ahora a una importante sanción tras recibir una inspección laboral en el centro logístico de Picassent en Valencia.

Tal y como ha publicado el sindicato CGT, una inspección a este centro reveló que la compañía de Estados Unidos contaba con 42 empleadas cedidas por otra empresa de manera irregular. Concretamente Amazon estaría incurriendo en irregularidades en materia de igualdad, vacaciones e incluso en incumplimiento del convenio.

Amazon ya tiene problemas con sus empleados subcontratados

El informe de empleo muestra que estas cuarenta y dos empleadas habían sido cedidas por parte de Jom Services, pero no contaban con las mismas condiciones laborales que el resto de empleados de Amazon que estaban en ese centro logístico. Aunque realizaban las mismas funciones laborales.

Si nos vamos a la legislación vigente, en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, se prohíbe contratar y remunerar a empleados que trabajen para terceros. En concreto se establece lo siguiente:

La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

De esta manera, la empresa Jom Services estaría sirviendo de empleados a Amazon y sería esta última la que está organizando sus jornadas laborales. Siendo algo totalmente irregular. Y es que tratan a los empleados de Jom Services como propios, determinando su puesto y condiciones laborales.

Pero aunque están desarrollando un trabajo idéntico al de sus compañeros en el centro logístico, su sueldo es inferior al no ajustarse al convenio. El resultado de esto ha sido un expediente sancionador donde se establece que ambas empresas han infringido los derechos laborales.

La sanción establecida es de 187.515 euros, que para ser sinceros no es un gran problema para Amazon que cuenta con un fuerte músculo financiero. El sindicato CGT reconocen que este tipo de empresas tratan en todo momento de alegar en contra de la infracción y llegar a las altas instancias judiciales. Todo por no tener la necesidad de atender al dinero que pueden o no gastar en causas judiciales.

