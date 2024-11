En tu empresa puede haber un 'psicópata corporativo': así se los detecta (y se lidia con ellos)

En el entorno empresarial, un fenómeno inquietante, pero poco discutido cada vez está suscita mayor atención mediática y académica: la presencia de 'psicópatas corporativos' en posiciones de liderazgo. Estudios recientes sugieren que hasta un 20% de aquellos que ocupan cargos de gerencia podrían presentar rasgos psicopáticos, una proporción alarmante si se compara con el 1% estimado en la población general. Pero, ¿quiénes son estos individuos y cómo afectan al mundo corporativo?

¿Qué es un psicópata corporativo?

Un psicópata corporativo no es necesariamente un criminal o un asesino en serie, sino una persona que carece de empatía, culpa o vergüenza y que utiliza su carisma y manipulación para ascender en la jerarquía empresarial. Según la Dra. Holly Andrews, de la Henley Business School, estos rasgos, aunque tóxicos, pueden confundirse fácilmente con cualidades deseables en un líder, como la confianza bajo presión o la capacidad de influir en los demás.

Los psicópatas corporativos suelen desempeñar roles de responsabilidad, utilizando a las empresas como vehículos para alcanzar sus objetivos personales de poder y riqueza. Para ellos, las personas no son más que herramientas desechables. El Dr. Clive Boddy, experto en psicopatía corporativa, destaca que, a pesar de su apariencia de eficacia, estos individuos pueden ser profundamente dañinos para las organizaciones y, en casos extremos, para sectores enteros de la economía.

Rasgos distintivos: cómo identificarlos

Reconocer a un psicópata corporativo no es tarea sencilla. Según el Dr. Steve Taylor, autor de 'DisConnected: The Roots Of Human Cruelty', algunos de los signos más comunes incluyen:

Imprudencia y grandiosidad: Toman riesgos innecesarios y exhiben un sentido exagerado de autoimportancia.

Toman riesgos innecesarios y exhiben un sentido exagerado de autoimportancia. Falta de remordimientos: Nunca admiten errores y suelen culpar a los demás.

Nunca admiten errores y suelen culpar a los demás. Manipulación y superficialidad emocional: Son maestros en ocultar sus defectos y crear una imagen de carisma y confianza.

Son maestros en ocultar sus defectos y crear una imagen de carisma y confianza. Dificultades para trabajar en equipo: Siempre buscan dominar y controlar.

Además, los psicópatas corporativos tienden a estudiar carreras relacionadas con negocios y gestión, áreas que les ofrecen oportunidades para ejercer control sobre otros. También suelen crear caos en el entorno laboral para encubrir sus fechorías y explotar a colegas más jóvenes o vulnerables.

El impacto en las organizaciones

La presencia de un psicópata corporativo puede tener consecuencias devastadoras para una empresa. Según la Dra. Andrews, estas organizaciones experimentan mayores niveles de acoso, sabotaje y conflictos internos. La moral del personal se ve afectada, lo que resulta en baja satisfacción laboral, disminución de la productividad y alta rotación de empleados.

El daño no se limita al nivel humano: los psicópatas corporativos pueden comprometer la sostenibilidad de una empresa, priorizando sus intereses personales sobre los objetivos colectivos.

En casos extremos, su conducta puede contribuir al colapso de sectores enteros, como se ha observado en la industria financiera. En palabras de Andrews,

"Mientras que algunos líderes, empresariales o políticos, pueden llegar lentamente a la cima debido a su competencia y tenacidad, [los psicópatas] se abren paso hasta la cima con su crueldad y astucia, como los matones que terminan situándose hasta el comienzo de la cola, conscientes de que los demás tienen miedo de detenerlos".

Estrategias para lidiar con psicópatas corporativos

Si trabajar con un psicópata corporativo es inevitable (y con las cifras que manejan algunos autores, bien puede serlo), los expertos recomiendan varias estrategias:

Entender sus motivaciones: Identificar cómo alinear sus intereses personales con los objetivos de la organización puede reducir el riesgo de sabotaje. Fortalecer la comunicación: Mantener relaciones abiertas con otros colegas ayuda a evitar el aislamiento que el psicópata podría intentar imponer. Conocer tus propios puntos débiles: Si eres el subordinado de un psicópata corporativo y estás en peligro de que intente sabotear tu trabajo, debes ser consciente de aquellos puntos débiles que podría usar para manipularte.

A nivel organizacional, fomentar una cultura que valore la transparencia, la ética y el proceso por encima de los resultados finales puede dificultar la integración de individuos con rasgos psicopáticos.

Un llamamiento a la vigilancia

El fenómeno de la psicopatía corporativa subraya la necesidad de un enfoque más crítico en la selección y evaluación de líderes empresariales. Como destaca el Dr. Boddy, las empresas sin psicópatas en sus filas son más viables y sostenibles a largo plazo. Identificar y gestionar a estos individuos no sólo protege a las organizaciones, sino también a los empleados y al tejido económico en general.

