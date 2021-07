TweetDeck prueba una nueva interfaz y nuevas funciones: así puedes probarlas aunque Twitter no te haya elegido para ello

Twitter ha anunciado una versión nueva de TweetDeck que está en modo de prueba en un número limitado de cuentas para ir probado. Hay que recordar que TweetDeck es una aplicación con la que Twitter te ofrece una serie de funciones avanzadas para gestionar mejor la red social: por ejemplo, además de poder tener varias pestañas a la vez con diferentes tipos de contenido, una de sus opciones más notables es la de permitirte programar tuits para que se publiquen automáticamente a determinada hora.

Starting today, we’re rolling out a preview of the new & improved version of TweetDeck to a limited number of accounts, with enhanced functionality that incorporates more of what you see on https://t.co/8FModRv1sl. pic.twitter.com/rX0WhSKgmI