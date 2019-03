La UE multa a Google con 1.490 millones de euros por prácticas abusivas en AdSense

Tal y como se esperaba, Google ha recibido una tercera multa por parte de la Unión Europea. En esta ocasión, Margrethe Vestager ha anunciado que la compañía tendrá que pagar casi 1.500 millones de euros por prácticas anticompetitivas relacionadas con su servicio de publicidad AdSense.

En un primer momento se rumoreaba que la multa podría ascender a un máximo de 11.400 millones de euros (el 10% de la última facturación global de la empresa matriz de Google). Como vemos, esta cifra ha sido muy inferior.

Esta multa llega horas después de conocer el comunicado de Google mediante el cual la compañía anunció que permitirá a los usuarios europeos de Android elegir navegador y motor de búsqueda.

Tercera multa multimillonaria

Este caso en concreto tiene que ver con las investigaciones de la UE sobre AdSense, un servicio de Google que permite obtener ingresos a cambio de publicidad online. Los reguladores investigaron si estos contratos de publicidad de Google estaban vetando de manera injusta a la competencia.

Vestager afirma que "Google ha cimentado su dominio en los anuncios de búsqueda en línea y se ha protegido de la presión competitiva imponiendo restricciones contractuales anticompetitivas en los sitios web de terceros".

La comisaria ha querido aclarar que este tipo de prácticas son "ilegales bajo las reglas de antimonopolio de la UE". Mediante un tweet, Vestager ha añadido que Google "no debería hacerlo", ya que "niega opciones, productos innovadores y precios justos a los consumidores".

The third @Google case: @Google is fined €1,49bn for illegal practices in search advertising brokering to cement its dominant market position. They shouldn’t do that - it denied consumers choice, innovative products and fair prices. — Margrethe Vestager (@vestager) 20 de marzo de 2019

De las tres multas multimillonarias que Google ha recibido en los últimos años, esta es la de menor importe. Recordamos que la compañía estadounidense se enfrentó a una multa de 2.430 millones de euros por Google Shopping y 4.340 millones de euros por Android y su posición dominante en el mercado.

Al igual que en ocasiones anteriores, imaginamos que Google volverá a recurrir esta sentencia ante la Justicia europea. Nos hemos puesto en contacto con la compañía y actualizaremos este artículo cuando recibamos una respuesta oficial.