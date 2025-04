La UE multa a Meta y Apple con 500 y 200 millones de euros. Tendrán que hacer cambios tras incumplir la Ley de Mercados Digitales

La Comisión Europea ha concluido que tanto Meta como Apple han violado la Ley de Mercados Digitales, en vigor en la Unión Europea desde 2024. Como resultado, ha impuesto una multa de 500 millones de euros a Apple y otra de 300 millones a Meta.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Justa, Limpia y Competitiva, ha defendido esta medida en un comunicado, calificándola como un "mensaje firme y claro". Por su parte, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, ha señalado que la Comisión "ha protegido los derechos de los ciudadanos y de las empresas innovadoras en Europa".

La Comisión Europea no es demasiado dura con Apple y Meta

Pero... ¿Por qué la Unión Europea ha tomado esta decisión? El Ejecutivo comunitario considera que Apple impone restricciones que impiden a los desarrolladores de aplicaciones ofrecer alternativas más económicas o promociones fuera del ecosistema de la App Store. La Comisión lo ha expresado así:

Debido a una serie de restricciones impuestas por Apple, los desarrolladores de aplicaciones no pueden beneficiarse plenamente de las ventajas de los canales de distribución alternativos fuera de la App Store

Según Bruselas, estas limitaciones afectan directamente a los consumidores, y Apple no ha logrado justificar que dichas restricciones sean necesarias. Por ejemplo, si un desarrollador tiene una oferta de su aplicación no va a poder informar de esto en la App Store, ya que sería hacer una promoción de una tienda alternativa.

Por la parte de Apple han dado respuesta a esta sanción que declaran como 'injusta', puesto que creen que estas medidas son perjudiciales para la seguridad de los usuarios de su ecosistema:

“Los anuncios de hoy son otro ejemplo más de cómo la Comisión Europea apunta injustamente a Apple en una serie de decisiones que son perjudiciales para la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, malas para los productos, y nos obligan a regalar nuestra tecnología. Hemos invertido cientos de miles de horas de ingeniería y realizado docenas de cambios para cumplir con esta ley, ninguno de los cuales ha sido solicitado por nuestros usuarios. A pesar de innumerables reuniones, la Comisión sigue cambiando las reglas del juego en cada paso. Presentaremos una apelación y continuaremos colaborando con la Comisión en servicio de nuestros clientes europeos.”

Meta también se sanciona por la excesiva cesión de datos

En el caso de Meta, la Ley de Mercados Digitales exige un equilibrio entre el acceso a servicios y el tratamiento de los datos personales. La Comisión considera que el modelo anterior de Meta —que obligaba a los usuarios a elegir entre ceder sus datos o pagar para no ver anuncios— vulnera esta normativa.

Aunque Meta ha lanzado una nueva versión de su sistema publicitario con una recopilación de datos más limitada, esta aún está siendo evaluada por la Comisión. La sanción actual se basa exclusivamente en el modelo anterior.

El comunicado de la Comisión aclara que las decisiones se han tomado tras un “amplio diálogo con las empresas afectadas”. Además, señalan que las multas impuestas son moderadas en comparación con el margen sancionador que permite la legislación europea, que prevé castigos más severos para este tipo de infracciones.

La respuesta de Meta también ha ido en la línea de Apple, al afirmar que la Comisión está intentando perjudicar las empresas de origen estadounidense, mientras beneficia a las de origen europeo y chino:

“La Comisión Europea está intentando perjudicar a las empresas estadounidenses exitosas mientras permite que empresas chinas y europeas operen bajo estándares diferentes. Esto no se trata solo de una multa; al obligarnos a cambiar nuestro modelo de negocio, la Comisión impone de hecho un arancel de miles de millones de dólares a Meta mientras nos exige ofrecer un servicio inferior. Y al restringir injustamente la publicidad personalizada, la Comisión Europea también está perjudicando a las empresas y economías europeas.”

Tanto en Meta como en Apple la Comisión en palabras Henna Virkkunen apunta que están obligadas a 'cambiar su comportamiento'. Es decir, Apple va a tener que eliminar las restricciones de promoción de plataformas ajenas a la App Store. En el caso de Meta ya se ha visto un primer paso para revertir esta conducta, pero todavía tien que ser analizada.

