Instagram ha comenzado a usar nuestros post para entrenar a su IA, casi casi sin avisar. Pero podemos negarnos a ello

Instagram ha comenzado a utilizar las publicaciones que tenemos en la red social entrenar la IA en Meta. Y lo curioso es que lo hace de forma muy discreta: avisa a los usuarios con una simple notificación que, fácilmente, se pierde entre todos los demás avisos que una persona activa en la red social puede tener. Eso sí, puedes negarte a que lo haga y aquí te explicamos cómo hacerlo.

Ya en 2023 y también hace un año publicamos sobre este tema, pero es ahora cuando la empresa ha comenzado su amplio despliegue y es que en junio de 2024 Meta tuvo que detener su proyecto para entrenar a la IA con publicaciones de Facebook e Instagram en Europa. La Autoridad de Protección de Datos irlandesa había pedido previamente a la compañía de Mark Zuckerberg que diera este paso. Y la misma empresa dijo estar decepcionada con esta decisión.

En la novedad, Instagram usará la información pública, como publicaciones y comentarios, de las cuentas pertenecientes a personas mayores de 18 años. "Esto incluye toda la información pública que hayas compartido en los Productos de Meta desde la creación de tu cuenta, así como tus interacciones con las funciones de la IA en Meta", explica la empresa.

¿Qué contenido es público? La misma empresa aclara que la información pública es la siguiente:

Nombre.

Nombre de usuario de Facebook e Instagram.

Foto de perfil.

Actividad en grupos públicos, páginas de Facebook y canales.

Actividad en contenido público. Por ejemplo, tus comentarios, calificaciones o reseñas en Marketplace o en una cuenta de Instagram pública.

Avatares.

Otro contenido que puedas definir como público; por ejemplo, publicaciones, fotos y vídeos que publiques en tu perfil, en Stories o en Reels.

La aclara que "no usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos, amigas y familiares para entrenar nuestra IA, a menos que tú o alguien en el chat decida compartirlo con nuestras IA".

Cómo oponerte a que Meta use tu información para entrenar la IA

También tienes derecho a oponerte a que la empresa use tu información con estos fines. Puedes, fácilmente, comunicar tu oposición y además la empresa envía un correo electrónico para confirmar que, a partir de ese momento, no utilizará tus interacciones con las funciones de la IA en Meta ni tu información pública procedente de los Productos de Meta para las finalidades mencionadas anteriormente. Eso aseguran desde la empresa de Mark Zuckerberg.

Si accedes a la notificación mediante la que Instagram te notifica que usan tus datos para entrenar la IA, tendrás acceso a la opción de "oponerte". En este enlace puedes encontrar toda la información.

Tu oposición también se aplicará a las cuentas que hayas añadido al Centro de cuentas del que forma parte la cuenta desde la que envíes el formulario. Tendrás que enviar un nuevo formulario por cada cuenta adicional que tengas que no forme parte del mismo Centro de cuentas.



De todos modos, acabe mencionar que la empresa afirma que "es posible que sigamos procesando cierta información sobre ti para desarrollar y mejorar la IA en Meta, aunque te opongas o no uses nuestros productos y servicios". por ejemplo si tú o tu información aparecen en una imagen que haya compartido públicamente alguien que use las redes sociales de la marca o si tu información está en publicaciones públicas o pies de foto que alguien haya compartido.

Imagen | Foto de Glen Carrie en Unsplash

