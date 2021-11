Así es como Wikipedia nos engaña para que donemos dinero usando prácticas muy cuestionables

A todo el mundo que haya entrado a Wikipedia, que entiendo que es la gran mayoría de vosotros, le ha saltado alguna vez el aviso de 'Queridos lectores, Vamos al grano. Hoy te pedimos que ayudes a Wikipedia...'. La Fundación Wikimedia se financia gracias a estas donaciones, apelando a su objetivo de "conocimiento libre". Sin embargo, esta fundación ya cuenta con más de 300 millones de dólares en fondos, una que recordemos es, sin ánimo de lucro.

Y aún así, Wikipedia sigue pidiendo a sus lectores donaciones. De hecho, desde hace años lo lleva haciendo de una forma un tanto abusiva, la cual comenta Craig Younkins en su blog de Medium. Y es que bajo el nombre de Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, la compañía pide a los usuarios donar a través de e-mails. Estos correos sin embargo, se saltan toda ética para conseguir su propósito: que el usuario done.

Cómo enganchar al usuario para que done

Según afirma Younkins, en un periodo de cinco años ha recibido hasta tres mails de "Jimmy Wales" pidiendo donar en la plataforma bajo la frase "I won't ask again", es decir, "No volveré a pedirlo" en español. Younkins ha donado en el pasado porque genuinamente le gusta el portal. Sin embargo, se queja de las prácticas abusivas de la fundación, y un claro ejemplo de ellas es este tipo de correos.

Una de las tácticas en estos e-mails, según menciona Younkins, es escribir algo que enganche al usuario. Una frase que encaja en el recuadro que muestra Gmail, y que luego no aparece por ningún lado al abrirlo. Esto, según Younkins, se hace generando el e-mail en un formato de mensaje de múltiples partes, donde "el componente text/plain tiene el texto snippet deseado". Así es como la frase "This is Jimmy, signing off. I won't ask again" le aparecía a Younkins en este recuadro como reclamo, y que dentro del mensaje no existía.

El sistema de múltiples partes se ideó para permitir el mismo contenido en diferentes formatos, algo que Younkins considera un abuso. Además, otra de las tácticas es hacer parecer que el e-mail proviene de "jimmy@wikipedia.org", cuando en realidad es un mensaje proveniente de la dirección "donate@wikimedia.org". Estos correos aparecen incluso cuando el usuario se ha dado de baja de las donaciones, ya que el mismo Younkins asegura que lo hizo anteriormente, pero que cree que "está siendo añadido en una nueva lista cada año".

El principal problema de estos e-mails es la forma en que Wikipedia pide a sus usuarios donar a través de tácticas poco éticas. Todo el mundo puede comprender que donar en Wikipedia puede ser algo positivo, pero puede llegar a ser algo cuestionable cuando se recurren a estas prácticas.