Un desarrollador ha analizado 12 millones de ofertas de trabajo durante 21 meses. Estos son los lenguajes más demandados

En la industria tecnológica actual, estar al tanto de los lenguajes de programación más demandados se ha convertido en una herramienta esencial para cualquier persona que quiera abrirse paso en el competitivo mercado laboral de desarrollo de software. A pesar de que existen centenares de lenguajes de programación, tan sólo unos pocos de ellos acaparan la mayoría de las ofertas laborales.

Gracias a un exhaustivo estudio realizado por DevJobsScanner tras someter a 'scrapping' hasta 12 millones de ofertas de empleo en el área de la programación, publicadas a lo largo de 21 meses en plataformas web como LinkedIn, Glassdoor y Dice. ¿El objetivo? Identificar los lenguajes de programación más demandados en la actualidad.

Esta radiografía de los lenguajes de programación más demandados ofrece una guía para quienes buscan adaptarse a las necesidades del mercado

Metodología del estudio

Para llevar a cabo este estudio, su autor se enfocó en analizar los títulos de las ofertas de empleo, descartando aquellas que sólo indicaban una posición genérica como "Backend Developer" y enfocándose en aquellas que especificaban lenguajes, como "Desarrollador React" o "Desarrollador Laravel".

Asimismo, se tuvo en cuenta que muchas ofertas de empleo pueden involucrar múltiples lenguajes de programación. Por ejemplo, un puesto para "Full Stack Developer (Django/Angular)" se contabilizó para Python y JavaScript/TypeScript.

¿Qué lenguajes de programación lideran la demanda en el mercado laboral?

1. JavaScript y TypeScript: Líderes indiscutibles en el desarrollo web

Desde su creación, JavaScript ha jugado un papel crucial en el desarrollo de aplicaciones web dinámicas y sigue siendo el lenguaje de programación más demandado en 2024. Con una impresionante cifra de 651.000 ofertas de trabajo (equivalente al 31% del total de empleos que requieren conocimientos específicos de programación), JavaScript y su extensión TypeScript lideran el mercado.

TypeScript ha ganado popularidad en los últimos años debido a su capacidad para mejorar la seguridad y robustez del código, facilitando el trabajo en grandes proyectos. Frameworks modernos como Angular y NestJS están escritos en TypeScript, lo que refuerza la posición de este lenguaje en el ámbito laboral.

Casi una de cada tres ofertas laborales requiere conocimientos de JavaScript y/o TypeScript

2. Python: La versatilidad como su mayor fortaleza

Python, que se ubica en el segundo lugar de la lista, es conocido por su facilidad de uso y su capacidad para adaptarse a una variedad de aplicaciones, desde el desarrollo web hasta el análisis de datos y la IA. Con 408.000 ofertas laborales (20% del total), Python ha consolidado su posición en la industria, respaldado por una gran comunidad de desarrolladores.

La simplicidad de Python y su amplia gama de librerías especializadas, como Django y Flask, lo convierten en una opción ideal para empresas y desarrolladores que buscan flexibilidad.

3. Java: La fiabilidad de un clásico

Java mantiene una posición fuerte en el mercado, ocupando el tercer lugar en la lista de lenguajes más demandados, con 376.000 ofertas de empleo (18% del total). Aunque su popularidad ha disminuido con la llegada de lenguajes modernos como Kotlin, Java sigue siendo esencial en muchas empresas de alto nivel, gracias a su framework Spring y a su presencia en aplicaciones críticas.

4. C#: La base del ecosistema de Microsoft y más allá

C# ha demostrado ser una opción sólida y estable en la industria, ocupando el cuarto lugar en el ranking con 246.000 ofertas laborales (12% del total). Desarrollado para superar las limitaciones de C++, C# es ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales y de videojuegos, gracias a su integración con el framework .NET y la popularidad de Unity.

5. PHP: La herramienta veterana del desarrollo web

Aunque PHP fue inicialmente un proyecto modesto para crear páginas web personales, ha evolucionado para convertirse en un lenguaje fundamental en el desarrollo web, particularmente para aplicaciones respaldadas por frameworks como Laravel y WordPress. Con 206.000 ofertas laborales (10% del total), PHP demuestra su relevancia continua, a pesar de la competencia con lenguajes más modernos.

6. C/C++: El legado en la programación de bajo nivel

Con una historia de más de cincuenta años, C y C++ siguen siendo lenguajes esenciales en aplicaciones de alto rendimiento, como videojuegos, servidores y bases de datos. Sin embargo, su demanda ha disminuido, pasando de un 10% de las ofertas laborales en 2023 a un 6-7% en 2024. Esta caída sugiere un cambio en la industria hacia lenguajes más modernos, aunque C/C++ sigue siendo relevante en sectores específicos.

7. Ruby: La estabilidad en nichos específicos

Ruby, a menudo utilizado junto con su framework Ruby on Rails, ocupa el séptimo lugar en la lista de lenguajes más demandados. Aunque representa solo un 4% de las ofertas laborales (76.000 empleos), Ruby es fundamental para compañías tecnológicas prominentes como Twitter y GitHub. Su nicho especializado y su estabilidad en la demanda laboral lo convierten en una opción segura para ciertos desarrolladores.

8. Go: La joven promesa en ascenso

Go, desarrollado por Google hace 12 años, ha captado la atención de empresas que buscan mejorar la productividad en entornos de código amplio y multicore. Aunque Go solo representa el 2% de las ofertas laborales (49.000 empleos), su demanda ha mostrado un aumento reciente, probablemente impulsado por compañías como Uber y Twitch que lo han adoptado en sus infraestructuras.

