Elon Musk y Dorsey dicen que C es el mejor lenguaje de programación. El fundador de Cardano discrepa: "esperad a conocer Haskell"

El fundador de la criptomoneda Cardano (una de las más reconocidas y que, como sucede con el sector, también está registrando importantes caídas) ha entrado en una discusión en Twitter con su fundador, Jack Dorsey y con el magnate que quiere comprar la plataforma Elon Musk, sobre lenguajes de programación.

El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, entró al trapo después de que un fan de Tesla (que recientemente ha sido noticia por su rechazo absoluto al teletrabajo y por sus despidos) pidió a Elon Musk que añadiera notas de software a la aplicación de Tesla.

C, el mejor

Elon Musk, al responder al usuario de Twitter, mencionó su aversión por el C++ moderno y su amor por el C simple. A esto, el fundador y antiguo CEO de Twitter, Jack Dorsey, estuvo de acuerdo. No hay que olvidar que C tiene muchos adeptos en el mundo. Tiene 50 años de vida y ha sido ampliamente "venerado" y está virtualmente soportado en todas las plataformas existentes hoy en día en el mundo de la computación.

Transformers are replacing C heuristics for post-processing of the vision NN’s “giant bag of points”.



[Side note: I hate the bloated mess that is modern C++, but love simple C, as you know what it will compile to in terms of actual CPU operations.] — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2022

Por su parte, en la misma Twitter, Charles Hoskinson, que contribuyó al hilo, mencionó: "esperad a que descubráis Haskell". El lenguaje de programación de contratos inteligentes de Cardano está basado en Haskell, al igual que Marlowe, el lenguaje específico para contratos inteligentes financieros. Cardano se desarrolla en Haskell tanto para sus códigos fuera de la cadena como para los de la cadena. De todos modos, Haskell no es uno de los lenguajes de programación más utilizados.

just wait until you guys discover haskell — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 2, 2022

Por qué Haskell

Cardano eligió Haskell porque cree que los contratos inteligentes Plutus y Marlowe de Cardano pueden ser cuidadosamente implementados que proporciona un alto nivel de certeza desde el principio. Esto se produce tras las vulnerabilidades resultantes, los fallos de código o los exploits de contratos inteligentes en blockchains y lenguajes de contratos inteligentes que han tenido como consecuencia pérdidas financieras significativas.

So the primary criticism is that Cardano writes software carefully when billions of dollars are at stake from millions of users and thousands of businesses rely upon the infrastructure for their livelihood? I'd love to see these guys build a hospital. https://t.co/xjAmF7HPiu — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 2, 2022

De hecho, Hoskinson compartió otro tuit con un vídeo defendiendo el enfoque de Cardano a raíz de la reciente interrupción de Solana. Cabe decir que el enfoque lento de Cardano ha sido a menudo objeto de críticas por parte de inversores que quieren resultados instantáneos.

