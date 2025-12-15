"Opus 4.5 es la primera IA que me hace temer por mi trabajo": así están cambiando los últimos modelos el día a día en las Big Tech

"La IA no te quitará el trabajo, pero te quedarás sin trabajo si no usas IA" es una frase que muchos damos por hecha. Sin embargo, la llegada de los últimos modelos, está haciendo que incluso programadores veteranos empiecen a plantearse aspectos del sentido del trabajo. En comunidades como Reddit, el cambio de tono es real: con el nuevo Opus 4.5 (y en plena era de Gemini 3 Pro o GPT-5.2) ya no se habla de herramientas que ayudan, sino de herramientas que resuelven.

"Opus 4.5 es el primer modelo que realmente me hace temer por mi trabajo", contaba un ingeniero, asegurando que la programación básica está "básicamente resuelta" y que la tecnología ha cruzado un umbral donde el humano ha pasado de conductor a supervisor. Es algo que hemos comentado en el pasado, pero la tarea no será sencilla, será titánica.

Programar ha dejado de ser escribir código. La sensación de programadores en Reddit la confirma Deedy Das en X , que asegura que ha hablado con ingenieros de las mejores tecnológicas. Y le cuenta que la rutina diaria se está convirtiendo a pasos agigantados: "Todo mi trabajo estos días es escribir prompts en Cursor o Claude con Opus 4.5 para que haga lo que necesito y luego verificar que no ha perdido la cabeza".

Hemos cruzado la frontera donde la IA escribe correctamente la mayoría del software. Y no lo dicen programadores en Reddit, sino incluso el CEO de Anthropic, empresa madre de Claude Opus 4.5. En su momento prometió que la IA escribiría el 90% del código, y asegura que en su empresa, ya es una realidad.

Los juniors pagan. Mientras los veteranos debaten sobre su futuro de forma existencial, los datos demuestran que el golpe económico real lo están absorbiendo los recién llegados. Un estudio masivo sobre 450 millones de ofertas de empleo, analizado por investigadores como José Azar y Mireia Giné, revela una sangría silenciosa: en las empresas expuestas a la IA, el salario real de los puestos junior ha caído un 6,3% desde la llegada de ChatGPT.

No solo se les paga menos, sino que se les contrata menos (un 4% de caída), porque las tareas repetitivas con las que empezaban antes ahora las hace un bot (o una persona manejando bots). Además de los problemas que esto ocasiona a toda una generación en el plano económico, el problema real tiene que ver con el freno a la progresión en la carrera.

El problema de la rotura de la escalera de ascenso. El problema de fondo que señalan estos datos es estructural. Históricamente, la industria funcionaba como un gremio: el aprendiz hacía el trabajo sucio y repetitivo para ganar la experiencia necesaria y convertirse en maestro.

Si la IA elimina el "trabajo sucio" o de entrada, elimina también el entrenamiento de los junior. Estamos creando un escenario paradójico donde la experiencia senior es más valiosa que nunca (porque alguien tiene que auditar a la IA), pero hemos destruido el camino para fabricar nuevos seniors. Las empresas están comprando "conocimiento barato" hoy a costa de una crisis de talento experto mañana.

La IA todavía es un becario muy rápido pero muy torpe. A pesar del catastrofismo, la realidad técnica hasta ahora ha sido muy distinta. Las promesas de "agentes autónomos" que iban a dominar 2025 se han dado de bruces con la realidad. El más escéptico es Andrej Karpathy, que a la vez es una de las personas más entusiastas del mundo de la IA. Según este cofundador de OpenAI "los modelos aún no están ahí", y ha restado mucho peso a la capacidad actual de los agentes.

Los datos le avalan: un estudio reciente de Scale AI ha demostrado que, cuando se enfrentan a encargos reales y complejos, los modelos actuales siguen suspendiendo. Incluso el mejor modelo, Manus, solo logró un nivel "aceptable" en el 2,5% de las tareas entregadas.

Imagen | Anthropic y Juanjo Jaramillo en Unsplash

