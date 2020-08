Así es Glide: una herramienta para crear tu propia aplicación a partir de una hoja de cálculo de Google, en cinco minutos y gratis

Programar sin escribir código es posible, es lo que llamamos la nueva "era del No Code". Ya seguramente has visto más de una plataforma ofrecer cosas similares: crea tu propia app sin ser programador, pero esto no quiere decir que no tengas que hacer nada.

Lo que sí quiere decir es que bajan el nivel de complejidad al mínimo para hacer la creación de aplicaciones algo más accesible. Algo así es lo que pronone Glide, una plataforma que te promete crear tu propia app en cinco minutos, gratis y usando una hoja de cálculo.

Crear algo nuevo a partir de elementos programados por alguien más

Editor de apps de Glide

Glide ofrece una forma visual de crear aplicaciones sin necesidad de escribir el código. Ya un desarrollador escribió la plataforma y te da todo lo necesario para crear una app móvil no demasiado básica y no demasiado compleja.

Es algo así como el equivalente de plataformas como Squarespace o Wix para quienes quieren crear una web personalizada, pero sin saber nada de desarrollo web. Solo es cuestión de seleccionar elementos, editar algunas cosas, dar un toque personal y listo: tu propia app, con algunos asteriscos.

La aplicación móvil que crees con Glide tiene como base los datos de una hoja de cálculo de Google. Esos datos son fáciles de personalizar y se pueden compartir con un enlace.

Si ya tienes una hoja de cálculo de Google donde por ejemplo, almacenas contactos, o un inventario, o un presupuesto, puedes usar Glide para transformar esos datos en una app al instante.

Esos datos exportados a Glide te llevan a su plataforma desde donde puedes pasar a personalizar tu app y convertirla en algo más bonito y elaborado, que se vea más como una aplicación en la que alguien invirtió tiempo. Todo se hace de forma visual, la elección de formato, tipografías, colores, elementos multimedia, iconos, etc.

Además de esto Glide ofrece varias plantillas prediseñadas para comenzar a crear una app desde cero, y también ofrecen una función de chat y comentarios dentro de tu app.

Cuando finalizas puedes compartir tu app a través de un enlace y básicamente quien lo reciba puede instalarla como una aplicación web progresiva en su móvil, no va a ir a una tienda de apps ni tampoco tiene que pasar por un sistema de aprobación.

Plantillas de apps Glide

La app y la hoja de cálculo de Google se sincronizan automáticamente, y los cambios que hagan tanto tú como tus usuarios se mantienen al día. Tu app creada con Glide probablemente no vaya a ser la revolución del año, pero definitivamente puede ser un buen recurso para muchas personas que solo necesitan algo simple para su negocio, o la escuela, o el trabajo.

Glide ofrece la creación de una app gratis para individuos con 100 MB de almacenamiento, y hasta 500 filas de datos. Si quieres mucho más espacio, más funciones, dominios y branding personalizados, ya tocaría pagar por cada aplicación.