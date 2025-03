Bill Gates cree que los humanos no serán necesarios "para la mayoría de cosas" en 10 años. Y apunta hasta a médicos y maestros

"[Los humanos] no serán necesarios para la mayoría de las cosas". Así lo reconoció Bill Gates en una entrevista en 'The Tonight Show' de la NBC.

El fundador de Microsoft tiene claro que la inteligencia artificial hará que los humanos no sean necesarios para los puestos de trabajo actuales.

Hace hincapié sobre todo en dos campos muy concretos como es el de la educación o la medicina, donde la IA permitirá ofrece una muy buena experiencia.

Bill Gates apunta al fin de dos profesiones humanas clásicas en la sociedad

Bill Gates piensa que los humanos serán prescindibles en estos campos de la sociedad, siempre que se garantice la accesibilidad a la inteligencia artificial, y su gratuidad. Es algo que explicaba en una entrevista con el profesor Arthur Brooks, donde apuntaba a que la sociedad está a punto de llegar a la 'inteligencia libre' o 'inteligencia gratuita'. Con el concepto de 'libre' hacía referencia expresamente al hecho de que los avances que se produzcan en IA puedan ser usados por todos los usuarios.

Para Gates esta 'inteligencia libre' permitirá que la IA se expanda por todos los sectores de la sociedad. Uno de ellos es la medicina, donde apunta a que se verá un "gran asesoramiento médico" al introducir toda la historia de un paciente en la IA. Incluso cree que la IA puede ofrecer una "gran tutoría" en el campo de la educación.

Bill Gates cree que el desarrollo de la inteligencia artificial "es muy profundo e incluso un poco aterrador, porque está sucediendo muy rápidamente, y no hay límite superior". Pese a preocuparle, Gates ya apuntaba hace unos meses a los avances que va a suponer: "tratamientos innovadores para enfermedades mortales, soluciones innovadoras para el cambio climático y educación de alta calidad para todos".

Con el tiempo, Gates piensa que será la propia humanidad quien decida los roles que le van a ceder a la inteligencia artificial. Uno de los ejemplos que pone es que prácticamente nadie querría ver a un ordenador jugar al béisbol:

Habrá algunas cosas que reservaremos para nosotros mismos. Pero en términos de hacer cosas y mover cosas y cultivar alimentos, con el tiempo esos problemas se resolverán básicamente

No es la primera vez que Bill Gates habla sobre el impacto que tendrá la IA en ciertos sectores de nuestra sociedad. Ya el año pasado apuntaba a que hay tres áreas por la que recomienda que se interesen los jóvenes estudiantes: inteligencia artificial, energía y ciencias biológicas. Precisamente los recomendó porque son las tres áreas que requerirán todavía tener a un humano a los mandos.

Algo que no concuerda con lo que afirmaba el creador de Stable Diffusion, que de manera contundente apuntaba a que "no habrá necesidad de programadores humanos". Los argumentos que ofrecía en este caso eran idénticos a los de Bill Gates al apuntar que la IA estaba avanzando rápidamente.

Imágenes | National Cancer Institute

Portada | Flikr (DFID)

En Genbeta | He probado esta app española que usa ChatGPT para ayudarte a buscar piso y ya no vuelvo a usar Idealista