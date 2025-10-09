Si eres estudiante, Google te da Gemini Pro graits (y 2 TB para Drive, Gmail y Fotos) durante un año. Así puedes pedirlo

Las grandes tecnológicas siguen teniendo en cuenta el bolsillo de los estudiantes. Tal y como Microsoft hace con Microsoft 365, Google acaba de lanzar una promoción con la que, si eres estudiante y logras acreditarlo, puedes conseguir el plan Google AI Pro gratis durante un año.

La cosa no queda ahí: la promoción también incluye 2 TB de almacenamiento. Así, en un solo paso ganaremos, ademas de una IA con menos límites, la posibilidad de contar con toda esa capacidad en Drive, Gmail, Google Photos y en todos los servicios de la compañía.

Qué tengo que cumplir para conseguir la promoción

Google ha anunciado que no dará el año gratis a todo el que lo pida. Para hacernos con la promoción habrá que cumplir con los siguientes requisitos.

Hay que ser mayor de 18 años.

Estar en la universidad y que ésta ofrezca la promoción

Tener una cuenta de Google.

Que tu cuenta de Google tenga una forma de pago registrada.

Hacer el registro antes del día 3 de noviembre de 2025.

Cómo registrar la promoción

Una vez hayas comprobado que cumples todo, debes seguir estos pasos para aplicar la promoción. Es importante tener claro que hay un proceso de verificación, por lo que no es totalmente seguro que nos lo concedan. Estos son los pasos a seguir.

Entrar en este enlace y una vez estemos en la web de Google, pulsar en "Obtener oferta"

Iniciar sesión en nuestra cuenta personal de Google, si la cuenta no está iniciada

Rellenar un formulario donde Google nos pide el nombre del centro educativo y tus datos personales (con la cuenta personal de Google).

Verificar que todo está bien con SheerID. Se trata de un método con el que Google verifica que, en efecto, somos universitarios. Para ello es posible que te pidan un comprobante de la matrícula de este curso.

El último paso es seleccionar "Suscribirme a Google AI Pro" y "Oferta para estudiantes".

