Algo está pasando en el mercado laboral: 23.000 CV para 8 vacantes y las empresas no encuentran candidatos porque nadie encaja

Se suceden las quejas de empresas que no pueden cubrir sus vacantes porque no encuentran el talento. Y las frustraciones de profesionales que están hartos enviar sus CV y que las empresas les hagan "ghosting". Es un constante y ahora un nuevo estudio demuestra cifras escandalosas: en LinkedIn hay vacantes que reciben más de 1.000 candidatos para un solo puesto, como recoge la newsletter the The Pragmatic Engineer.

El autor de esta reconocida newsletter explica que"el mercado laboral se encuentra en un momento extraño y es que "los responsables de contratación dicen que es difícil cubrir los puestos, pero los ingenieros de software también reciben menos respuestas a sus solicitudes". Hemos visto que este problema también aplica al mercado español.

Y, según algunos expertos del sector, la inteligencia artificial tiene mucha culpa. Pero no por estar arrasando con empleos como nos recuerdan constantemente estudios y directivos, sino porque, parece ser que "los jóvenes utilizan ChatGPT para redactar sus solicitudes; los departamentos de RR. HH. utilizan la IA para leerlas; nadie consigue un empleo".

Para este informe, Gegerly Orosz, autor de la reconocida newsletter ha hablado con 30 responsables de contratación de personal tecnológico y 3 reclutadores sobre lo que están observando y también por qué creen que está sucediendo.

Y es que, la realidad, contrasta con otros datos que recoge el mismo experto, sobre el mercado laboral tecnológico, que revelan un aumento lento pero constante de la contratación en las grandes empresas tecnológicas y las startups. Esto contrasta con la enorme demanda de ingenieros de IA, menos puestos de trabajo a distancia y una importancia cada vez mayor de la ubicación, entre otras cosas.

Los reclutadores que han comentado sus experiencias afirman que la tendencia más importante que han ido notando los responsables de contratación y reclutadores de startups y grandes empresas tecnológicas es el aumento considerable del volumen de solicitudes.

James McWalter, fundador y director ejecutivo de Y Combinator afirma que ha recibido "23.000 solicitudes en los últimos 30 días para 8 puestos vacantes presenciales en Nueva York".

Un director de ingeniería de Spotify de la oficina también de Nueva York ha confesado que han recibido 1.700 solicitudes en 15 horas para un puesto publicado y dice que eso es algo muy poco común. Por otro lado, el propietario de una agencia digital con sede en Nueva York pero que contrata en todo el país ha dicho que su empresa pasó de recibir entre 1 y 5 CV a la semana a recibir unos 300 o más.

Esto podría ser natural viendo que en Estados Unidos los despidos masivos se han ido sucediendo, incluso en el sector público, con la agencia DOGE que el Gobierno de Donald Trump creó para que Elon Musk echase a la calle a miles de funcionarios. Pero en la práctica contrasta con otra realidad: empresas que no encuentran trabajadores.

En esta misma investigación, A pesar del abrumador volumen de solicitudes entrantes, los reclutadores y gerentes de contratación que han contado sus experiencias recientes afirman que realizan pocas contrataciones de esta manera. Es decir, recibiendo CV y analizando las candidaturas. Y es que priorizan las candidaturas de gente que ha sido recomendada. Por ejemplo, un empleado actual recomienda a un ingeniero que conoce y por cuyo trabajo puede responder, explican.

Desde una de las empresas entrevistadas, un reclutador explica que "recibimos montones de solicitudes que no cumplen casi ninguno de los requisitos. Por ejemplo, para un puesto fijo de frontend, muchas de las personas que se presentaron no tenían ninguna experiencia en frontend, sino que muchos eran ingenieros de backend. Y afirma que:

"La calidad de las solicitudes recibidas nunca ha sido tan mala. No sé si hay tantas solicitudes inadecuadas porque la gente está «lanzando currículos al azar» o porque se está utilizando algún tipo de sistema automatizado que simplemente añade sus currículos a los puestos".

Otras personas entrevistadas para esta información están de acuerdo: "La calidad de las solicitudes recibidas es baja. La mayoría de las solicitudes provienen de personas que no tienen las cualificaciones básicas; por ejemplo, para un puesto de ingeniero frontend o móvil, muchos solicitantes no tienen experiencia en el sector" y, además, muchos echan su CV ignorando los requisitos, muy estrictos, de visado de acceso a países del mundo como Estados Unidos o naciones de Europa. Otro problema: "muchos currículos están claramente adaptados por IA para reflejar la solicitud".

Un reclutador de una empresa fintech que cotiza en bolsa que no ha querido dar su nombre explica que "los candidatos entrantes constituyen la parte más pequeña de las contrataciones, alrededor del 10%. Los candidatos entrantes son personas que envían su solicitud directamente por Internet".

Las razones por las que los rechaza es o bien porque no se ajustan a los criterios del puesto; son personas que han cambiado demasiado de trabajo en el pasado; o no superan las entrevistas.

En este caso, la mayoría de las contrataciones son «buscadas», lo que significa que el reclutador se pone en contacto con los candidatos a través de LinkedIn como primer contacto. Otros dicen buscar a gente que ya está en activo en empresas que a ellos les interesan, según pueden ver en LinkedIn y, de ahí, tratan de reclutarlos.

