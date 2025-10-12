He probado el nuevo modo IA de Google y, sin ser perfecto, no creo que vuelva a la búsqueda tradicional

Meses después de que Google presentara su Mode AI y pudiéramos probarlo, este modo con inteligencia artificial que ya mostraba su potencial en una posición privilegiada de las búsquedas, con un método poco ortodoxo (pero efectivo) para librarse de ellas, ya está disponible en España. Estos días hemos probado el Modo IA de Google en comparación con la búsqueda 'de toda la vida' y esta ha sido nuestra experiencia. Spoiler: es un antes y un después.

Qué es el modo IA de Google y cómo funciona

Antes de empezar con la práctica, conviene hacer una breve presentación de la función porque Google tiene un aluvión de herramientas con inteligencia artificial con Gemini a la cabeza con la que es fácil perderse, así que mejor conocer antes sus posibilidades y funcionamiento para tener claro qué se puede esperar. El modo IA de Google es, en pocas palabras, su función de búsqueda vitaminada.

Más concretamente, un híbrido entre un chatbot de Gemini y ese modo 'Vista creada con IA' que aparece arriba del todo en las búsquedas tradicionales. El 'Modo IA' ha desplazado a 'Todo' en la página de Google y ahí precisamente es donde puedes encontrarlo y utilizarlo. Asimismo, también está presente en un botón a la derecha del cajetín de búsqueda, con un contorno multicolor.

Funciona con una versión específica para búsquedas del modelo Gemini 2.0 de Google, de modo que puedes mantener una conversación con preguntas exhaustivas en varias etapas (aquí viene una de sus principales diferencias) con respuestas largas y detalladas que incluyen información del indice de búsqueda de Google.

A diferencia del 'Vista creada con IA', que esencialmente es un breve resumen de las fuentes relacionadas de internet valiéndose de citas literales, el Modo IA genera el resumen por su cuenta, considerando las fuentes, pero de forma más completa, independiente y estructurada.

Mi experiencia con el Modo IA de Google

Al margen de mi experiencia personal estos días usándolo para conocer sus fortalezas y debilidades, para este artículo usaremos una ventana con un par de pestañas con el buscador de Google de toda la vida por un lado y el Modo IA de Google al otro como campo de pruebas.

Prueba 1. Una pregunta general

Juego a pádel casi todos los días, le di una oportunidad cuando era jugadora de tenis y ahora mismo el pickleball me hace ojitos. ¿Que qué es el pickleball? Buena pregunta, dejemos que nos responda Google cómo empezar a jugar desde el principio.

El Modo IA de Google es una maravilla: de un plumazo tienes el equipamiento, las reglas básicas, una estrategia para principiantes y cómo empezar a jugar. Todo al grano, bien organizado y con suficiente información como para satisfacer la pregunta.

En cambio, la búsqueda tradicional devuelve unos cuantos vídeos, la web de Nike, la 'Vista creada con IA', varias entradas de blogs de tiendas de deporte y hasta un hilo de Reddit. Es un batiburrillo de información mezclado sin mucho sentido donde el usuario tiene que hacer el cribado y elegir cómo informarse: en vídeo o en texto.

Prueba 2. Una pregunta general controvertida

Continuamos con una pregunta clásica pero no exenta de polémica que puede hacerse cualquier persona un buen día: ¿Cuál es la receta de la auténtica paella valenciana?

El Modo IA te monta los ingredientes y la preparación a partir de la web de turismo de Valencia (Visit Valencia), la Wikipedia, una entrada del Substack del cocinero Jose Andrés, un par de vídeos de YouTube y una tienda online de dos australianos amantes de España... pero en realidad no hace falta visitar la web porque todo está perfectamente explicado, como ya habíamos visto en el punto anterior.

En el caso de la búsqueda tradicional, las primeras entradas apuntan hacia medios de referencia en lo gastronómico como DAP o Bon Viveur y una entrada de un blog de idiomas de la Universidad de Valencia, pero también recetas de prensa general o de entradas de blogs de supermercado. Y por supuesto, tendrías que descubrirlo a la vieja usanza: tocando sobre el enlace azul para leerlo por tu cuenta.

Con el Modo IA todo es más rápido y te ahorras tiempo, aunque ahora bien: aunque comparten ingredientes, las proporciones no son iguales. Mientras que con la vista tradicional eres tú quien elige qué leer (si bien el SEO de Google va a hacer que en la práctica no llegues a la página cinco), con el modo con inteligencia artificial la selección de fuentes ya está hecha y no siempre son las de más autoridad.

Por cierto, si preguntas '¿Y si la quiero vegetal?', no hará falta decir más con el Modo IA, porque entenderá el contexto perfectamente. En el caso de la búsqueda de Google, tocará escribir algo como 'receta paella vegetariana' para empezar desde el principio la búsqueda.

Prueba 3. Pregunta personal específica

Mencionaba más arriba que soy una jugadora de pádel intensiva, desgraciadamente a la hora de competir suelo flojear y jugar menos que en los partidos sin trascendencia. Así que me voy a Google y le pregunto a bocajarro: 'Juego a pádel pero suelo perder frente a jugadores de menos nivel que yo, ¿qué puedo hacer?'

En una pregunta tan específica el Modo IA de Google viene genial: ha sido capaz de cribar las búsquedas de internet para devolver varios hilos de Reddit (en inglés) sobre el tema y algún vídeo de YouTube para devolverme un resumen con buena estructura e información de calidad. Es comodísimo, especialmente si como a mí, no te gustan demasiado los vídeos porque suele haber mucha paja (algo que suelo solucionar reproduciendo a 1,5x).

Con la búsqueda tradicional nuevamente nos toca hacer el cribado por nuestra cuenta, tanto de blogs como de vídeos y TikToks. En este caso, el contenido que aparece está en castellano. Con la búsqueda de Google hay cantidad y calidad, con la contraprestación de tener que tener criterio para filtrar y sintetizar como humanamente podamos.

Prueba 4. Recomendaciones

Una de las cosas para las que más se usa Google es para pedirle ayuda para servicios o productos, por ejemplo un mecánico o un restaurante. No obstante, tiene algo tan valioso como sus reseñas. Procedemos con una búsqueda bastante habitual: 'mejores dentistas Pamplona', así sin florituras.

Google usa la información de las reseñas para elaborar su respuesta en el Modo IA: solo me devuelve tres recomendaciones. Lo ideal es cribar considerando tanto la puntuación más alta como el número de votos (un dentista que tenga un 4,8 con 300 valoraciones prevalece sobre uno que solo tenga un voto de cinco estrellas) y lo hace bastante bien.

Pero no del todo bien: dos de las tres sugerencias tienen altas valoraciones y muchos votos, pero una de ellas tiene 4,7 estrellas con 19 votos, mientras que si miramos en la búsqueda clásica de Google, encontramos al menos tres dentistas mejores atendiendo a esos criterios.

Eso sí, el mapa con los dentistas y sus valoraciones no es lo primero que aparece: antes están un par de webs donde los profesionales que así lo deseen añaden su perfil, de modo que siguiendo ese orden, podrías llamar antes al primero que te salga en 'Top Doctors' o Doctoralia.

La jerarquía de la búsqueda de Google no premia con relevancia a los mejores atendiendo a la experiencia de pacientes, sino a una plataforma digital donde profesionales de la salud se dan a conocer.

Mis conclusiones del Modo IA de Google

La 'Vista creada con IA' era un buen anticipo de lo que nos venía encima con el Modo IA para bien y para mal. Y es que gracias a la IA vamos a ahorrar mucho tiempo cribando información y combinando fuentes para tener una respuesta a nuestra pregunta. Y eso viene muy bien para hacerse a la idea o resolver dudas.

Con la vieja búsqueda de Google nos enfrentábamos a dos retos: por un lado a la ingente cantidad de información disponible en internet y por otro, a cómo la gestiona Google. Pero de esto, la culpable es Google y su SEO: existen multitud de webs diseñadas con el objetivo de aparecer lo más arriba posible, aunque la calidad y originalidad del contenido sea cuestionable. Por otro lado, no solo es cuestión de SEO: Google prioriza también otros productos suyos, como YouTube o Maps, lo que da multimodalidad a la hora de recibir información, pero también puede confundir.

Trabajo en internet y llevo años usando Google para lo personal, académico y profesional, de modo que he ido desarrollando con los años un ojo clínico para detectar fuentes fiables y con autoridad, pero no todo el mundo puede decir lo mismo. Con el Modo IA, Google criba por ti y eso es peligroso. Si antes prevalecía el SEO, ahora la empresa de Mountain View tendrá sus algoritmos para determinar qué usa como fuente y qué no.

En este sentido, el Modo IA me parece utilísimo para obtener una visión general y vislumbrar la respuesta a cosas extremadamente específicas, pero si quiero profundizar o ratificar la veracidad, acudiré a mis fuentes de autoridad que me inspiren confianza: desde webs con experiencia a la valiosa experiencia personal de otra gente en sitios como Reddit.





