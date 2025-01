Italia ha ordenado bloquear el uso de DeepSeek: el primer gran problema legal de la IA China en Europa

La inteligencia artificial DeepSeek ha estado en boca de todo el mundo esta semana tras el lanzamiento de su modelo R1, y la gran mayoría de los comentarios han sido de elogios. Salvo por la parte en la que se destaca su gran censura en diferentes temas de geopolítica. Pero no todo iba a ser bueno, y como avanzábamos hace unos días las preocupaciones por la privacidad de los datos proporcionados es muy elevada.

Precisamente por este motivo Italia ya está explorando la forma de bloquear el uso de DeepSeek en su país hasta que se adapten a la legislación en materia de protección de datos. Por ello, la autoridad local ha ordenado a las empresas detrás de DeepSeek Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd que limiten el tratamiento de datos.

Italia muestra preocupación por el tratamiento de datos de DeepSeek

La agencia italiana competente en materia de protección de datos (la homóloga a la AEPD en España) ha reconocido que con este movimiento trata de proteger los datos de los ciudadanos italianos que han descargado en masa este servicio. De manera paralela al anuncio ha decidido solicitar información sobre el tratamiento de datos que hace DeepSeek.

Entre esta información se debe encontrar los datos que se recopilan, donde se recopilan y si se usan para poder entrenar a la IA posteriormente. Algo que en la política de privacidad nos podemos encontrar y para sorpresa de nadie la gran cantidad de datos que se recopilan son monstruosos. E incluso dejan la puerta abierta a que se entrenen los modelos de IA o se compartan con el gobierno de China.

"Las empresas declararon que no operan en Italia y que no se les aplica la legislación europea" ha reconocido la autoridad italiana, Garante, tras contactar con estas compañías chinas. Ante la falta de colaboración e información es cuando dieron el paso para iniciar una investigación formal.

La orden de prohibición está dada, ahora se tiene que materializar. Ya vimos como ChatGPT pasó el mismo 'mal trago' teniendo que retirar ellos mismos el productos de Italia. Pero en este caso DeepSeek no parece que quieran retirar ellos mismos el servicio, y seguramente obligará a los operadores a imponer filtros para que no se pueda acceder a su web.

Esta prohibición en Italia, como miembros de la Unión Europea, deja abierta la puerta a que otras agencias homólogas como la española pueda iniciar también investigaciones similares. Ya lo vimos también con ChatGPT a la cual se investigó pero no se le llegó a prohibir operar en nuestro país.

Imágenes | Francesco La Corte

