Lo nuevo de Gemini lo cambia todo cuando editamos fotos gratis: ahora la IA puede cambiar todo en la imagen manteniendo rostros

Gemini, el modelo de IA de Google, acaba de dar un gran salto que promete redefinir la forma en que editamos imágenes desde nuestros dispositivos. Gracias al trabajo de la división de IA de la compañía (DeepMind) y a la integración de un modelo de edición de imágenes considerado de los más avanzados del mundo (Nano Banana), ahora es posible modificar fotografías con gran realismo, conservando la esencia de los protagonistas mientras experimentas con los escenarios, estilos y objetos de manera casi ilimitada.

Lo más llamativo es que estas funciones están disponibles de forma gratuita para todos los usuarios de la app, sin necesidad de contar con una suscripción de pago, aunque con límites diarios en la cantidad de imágenes que pueden generarse

De las ediciones básicas a la manipulación avanzada

Hasta hace poco, las herramientas de edición de imágenes con IA estaban centradas en la generación desde cero o en realizar modificaciones relativamente simples: borrar elementos, cambiar fondos o aplicar filtros. Con la nueva versión de Gemini, la diferencia está en el nivel de detalle y coherencia visual que consigue. Así, por ejemplo:

Puedes tomar una foto en la Torre Eiffel de día y pedirle que la transforme en una escena nocturna.

y pedirle que la transforme en una escena nocturna. Si quieres añadir un personaje ficticio como Superman a una foto grupal, lo hará sin alterar el aspecto de las demás personas que aparecen en la misma.

a una foto grupal, lo hará sin alterar el aspecto de las demás personas que aparecen en la misma. Incluso es capaz de adaptar prendas reales: basta con subir una foto de unas gafas de sol y Gemini las ajustará al rostro de alguien como si hubieran estado ahí desde un primer momento.

Ediciones que mantienen la identidad

Uno de los mayores desafíos de la edición con IA es que, al modificar una foto, los protagonistas pierdan su identidad: un rostro similar, pero ligeramente distinto, ya no "es" la misma persona. Aquí entra la innovación clave: Gemini respeta los rasgos originales y garantiza consistencia entre múltiples ediciones.

Así, si pruebas un peinado sesentero, cambias el fondo a una calle de Tokio iluminada con neones, o incluso vistes a tu perro con un tutú, la IA mantendrá intacta la esencia de las personas y mascotas.

Funciones destacadas

La actualización no solo potencia el realismo, sino que abre un abanico de posibilidades creativas:

Cambio de escenario y vestimenta: prueba distintos atuendos, profesiones o décadas sin alterar tu identidad.

prueba distintos atuendos, profesiones o décadas sin alterar tu identidad. Mezcla de fotos: combina imágenes, como unir a una persona con su mascota en un retrato en una cancha de baloncesto.

combina imágenes, como unir a una persona con su mascota en un retrato en una cancha de baloncesto. Edición por pasos: transforma una habitación vacía en un salón decorado, aplicando cambios de manera progresiva.

transforma una habitación vacía en un salón decorado, aplicando cambios de manera progresiva. Transferencia de estilo: aplica los colores o texturas de una imagen (como pétalos de flores) a otra (por ejemplo, unas botas o un vestido).

aplica los colores o texturas de una imagen (como pétalos de flores) a otra (por ejemplo, unas botas o un vestido). Transformaciones radicales: convierte una foto casual en un retrato artístico o en una escena cinematográfica.

Además, todas las imágenes editadas incluyen dos tipos de marcas de agua: una visible, para indicar claramente su origen, y otra invisible (SynthID), que asegura la trazabilidad de las imágenes creadas por IA y evita confusiones.

Un paso hacia la democratización de la creatividad digital

Con esta actualización, Gemini se posiciona como mucho más que un generador de textos o un asistente de productividad, y da el salto a la categoría de herramienta creativa integral. La facilidad de uso —subir una foto, describir lo que se quiere y obtener el resultado en segundos— democratiza el acceso a ediciones que antes requerían habilidades profesionales en Photoshop u otros programas complejos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Esta web para escalar imágenes pequeñas con IA se ha convertido en esencial para mí: es fácil, gratis y no hay ni marcas de agua