OpenAI quiere ser la nueva Google y ya se plantea la compra de Chrome si la justicia lo permite

OpenAI no cierra la puerta a adquirir el navegador Google Chrome si la justicia obliga a la compañía a desprenderse de él. Así lo ha afirmado Nick Turley, jefe de ChatGPT, durante su testimonio ante un tribunal estadounidense este martes, en el marco del juicio por prácticas monopolísticas contra Google.

Actualmente, Google atraviesa un proceso judicial clave, después de que un tribunal determinara en 2023 que la empresa había estado monopolizando el mercado de búsquedas en internet. Ahora, la justicia debe decidir qué medidas debe tomar la compañía para corregir esta situación.

OpenAI se plantea comprar Chrome si se pone a la venta

Una de las propuestas del Departamento de Justicia ha sido precisamente la escisión de Chrome. En ese contexto, Turley fue llamado a testificar para valorar posibles escenarios, y allí expresó que OpenAI estaría interesada en adquirir el navegador si finalmente se obliga a su venta.

En la actualidad, ChatGPT ya cuenta con una extensión integrada en Google Chrome, pero desde OpenAI aseguran que podrían ir un paso más allá. Turley señaló que contar con Chrome de forma nativa permitiría ofrecer "una experiencia realmente increíble" con la inteligencia artificial, mejorando la integración y usabilidad.

La idea sería que Chrome sirviera como una puerta de entrada directa a una primera experiencia de IA para los usuarios. Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado OpenAI, según el propio Turley, ha sido la dificultad para cerrar acuerdos con fabricantes de dispositivos Android, lo que ha limitado su expansión.

Precisamente la elevada cuota de mercado que tiene Chrome en la actualidad, al ser el navegador más usado, es algo realmente codiciado por cualquier empresa. Aquí estaría el gran interés que tendría OpenAI en conseguir esta hipotética oferta, pero obviamente no se quedará únicamente OpenAI ante esta oportunidad.

Pero lo que está claro es que OpenAI quiere convertirse en una nueva Google. Ahora mismo ChatGPT -y otras IA generativas- están siendo usadas por los usuarios como nuevos buscadores al ahorrar tiempo de tener que entrar en páginas web. Algo por lo que también apostó Google con Gemini en su buscador al ofrecer resultados de búsqueda resumidos con su poder de IA. Algo que también generó muchas dudas sobre el impacto sobre estas webs que ahora no se están visitando.

Google por su lado, también afrontará una importante pérdida. En la actualidad, Chrome es uno de sus grandes productos, junto a su propio buscador. El hecho de escindirse de uno de sus productos estrella no gusta a nadie, pero sobre todo de esa comunidad de usuarios que pasan por usar todos los servicios que integran dentro del navegador.

Eso sí, para que esta operación sea viable, primero debe concretarse qué medidas impondrá el tribunal a Google. Por ahora, el Departamento de Justicia propone que la empresa esté obligada a vender Chrome, rescindir sus acuerdos de exclusividad con fabricantes y facilitar el uso de buscadores alternativos en sus productos.

Aunque a día de hoy pueda parecer improbable que un tribunal fuerce a Google a deshacerse de uno de sus productos estrella, existen precedentes. Un caso emblemático ocurrió en los años 80, cuando AT&T se vio obligada por orden judicial a dividirse en varias compañías independientes.

