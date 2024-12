Publicó un libro sobre IA en Amazon... y alguien usó una IA para plagiarle y lanzar otro libro (muy malo) en su nombre

Amazon Kindle es una plataforma que ofrece a los escritores acceso a millones de lectores, pero la tecnología tiene también un lado amargo para ellos: cada vez se habla más de la proliferación de libros falsificados, un problema que amenaza tanto la reputación de los autores como la calidad del contenido que llega a los lectores. Y la culpa es, en parte, de la inteligencia artificial.

Precisamente sobre IA (o, más bien, sobre una de las principales empresas de ese sector, Nvidia) ha publicado recientemente un libro el periodista estadounidense Tae Kim: su nombre es 'The Nvidia Way', pero tras publicar su obra en Amazon, descubrió que su libro original competía con varias copias falsas que no solo imitaban su diseño de portada, sino que incluso suplantaban su identidad como autor.

La doble víctima: autores y lectores

Los lectores que adquieren estas copias suelen encontrar contenidos mal elaborados, a menudo generados por herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, pero el daño no se limita al plagio o la pérdida de ingresos.

Una reseña atribuida a uno de estos libros falsos calificó la obra como "el peor libro que había leído en 30 años". Tristemente, estas críticas suelen dirigirse al libro original en lugar del falso, dañando injustamente la reputación del autor legítimo:

Fraude literario: un problema en ascenso... pero no desencadenado sólo por la IA

Este no es un fenómeno nuevo. En 2023, Jane Friedman, otra autora destacada, denunció la presencia de media docena de libros falsificados en Amazon bajo su nombre. La plataforma pospuso la eliminación de estas obras hasta que la denuncia se viralizó, lo que evidenció la falta de controles efectivos para evitar estas prácticas.

Incluso antes, en 2022, se reportaron casos de libros falsos que presentaban errores de impresión, materiales de baja calidad y encuadernaciones deficientes. Aunque cabe señalar que estos textos no habían sido generados por IA, por lo que claramente el problema de Amazon para lidiar con los que pretenden lucrase a costa de la obra de otros viene de lejos.

Ante la creciente amenaza, algunos autores han tomado medidas para protegerse. Jane Friedman, por ejemplo, decidió registrar su nombre como marca comercial, lo que le otorga un recurso legal para combatir la suplantación. Sin embargo, esta estrategia no es accesible para todos los escritores, especialmente los independientes o aquellos con recursos limitados.

El método

Ahora, la generación de contenido con IA sencillamente ha simplificado y acelerado este proceso, permitiendo crear ebooks de manera casi automática. El medio estadounidense Vox.com relataba hace unos meses cómo funciona el esquema de la generación masiva de ebooks mediante IA:

Detección de tendencias: Herramientas como "scrapers" de palabras clave analizan los temas más buscados en Amazon y generan títulos optimizados para SEO. Producción exprés: Se usa IA para crear esquemas y borradores de libros. Posteriormente, 'escritores fantasma' mal pagados y/o sistemas automatizados completan el contenido. Marketing fraudulento: Se realizan intercambios de reseñas falsas para impulsar las calificaciones. Distribución masiva: Se bombardea al mercado con grandes cantidades de libros generados por IA que se veden a precios bajos.

Según el 'Authors Guild', es imposible medir el alcance total de este problema sin datos internos de Amazon

La respuesta de Amazon

Amazon, consciente de la problemática, asegura estar trabajando para combatir el fraude. Según declaraciones de la compañía, en 2023 invirtieron más de 1.200 millones de dólares y emplearon a más de 15.000 personas en iniciativas para proteger a sus usuarios y colaboradores de productos falsificados y otras formas de abuso.

