La Gen Z china se enfrenta a la precaridad laboral con miseria: hay influencers para mostrar cómo hacer dos comidas por 1 dólar

La ciudadanía de China está viviendo una crisis laboral importante que se está cebando, con la juventud del país. El país que ha apostado por la automatización de muchos procesos laborales en fábricas hasta llegar a tener más robots que todos los demás países del mundo juntos, tiene unos niveles de desempleo récord.

Hace un año se hizo viral que la gente mayor dentro de la Generación Z mayor y los Millennials más jóvenes de China hacían tendencia en la red Xiaohongshu, afrontar la situación con un desafío que comparten online con orgullo: la frugalidad o comer con moderación. Muchos medios afirman que lo comparten como algo "cool", algo guay. El presupuesto era de 66 dólares al mes.

Pues ahora mismo hay influencers que promueven incluso gastar menos en alimentación. Mientras las autoridades afirman que el insuficiente consumo interno en gran parte de la sociedad está frenando el crecimiento, los recién graduados tienen motivos para ser cautelosos sobre su futuro.

En China, el desempleo juvenil se ha mantenido cerca del 20% durante algún tiempo, quienes tienen empleo temen perderlo, las condiciones laborales siguen siendo duras, hay un desencanto con la situación, y la persistente crisis inmobiliaria puede hacer que la perspectiva de tener una vivienda propia parezca inalcanzable, especialmente en las grandes ciudades. Así, en redes, muchos influencers jóvenes muestran cómo pueden hacer dos comidas cada día por un dólar en total.

Influencers de vivir con poco

Esta tendencia viene marcada por influencers dedicados a mostrar lo bien que se puede vivir con poco. Por ejemplo, la BBC recoge la historia de una joven de 24 años, conocida en línea como Zhang Small Grain of Rice, que se dedica a mostrar cómo de práctico es usar una pastilla de jabón común para todas sus necesidades de higiene personal, en lugar de varios y costosos productos de limpieza facial.

También va a zonas comerciales a mostrar qué prendas se pueden comprar muy baratas y que sean prácticas y de calidad para que duren más. La influencer considera muy positivo lo que hace porque así la gente puede entender "las trampas del consumo para que puedan ahorrar. Esto les reducirá el estrés y les dará tranquilidad".

Otro caso es el del hombre de 29 años, conocido como Little Grass Floating In Beijing, que publica vídeos donde se le ve preparando platos sencillos. Afirma que puede comer dos veces por poco más de un dólar.

De sí mismo cuenta que es una persona normal de una región rural de China y no tiene "estudios superiores ni contactos influyentes, así que tengo que trabajar duro para tener una vida mejor" y eso también pasa por vivir con lo básico. Trabaja para una empresa de ventas online y asegura que su estilo de vida extremadamente modesto le ha permitido ahorrar más de 180.000 dólares en seis años.

Lo que China necesita es más consumo interno

Al mismo tiempo, estas tendencias virales entre la juventud son una lacra en la economía china. China se ha ganado la reputación de ser una economía que incluso puede resistir la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump a pesar de que tradicionalmente su industria manufacturera basaba gran parte de su negocio en las exportaciones a Estados Unidos.

Sin embargo, los análisis alertan de que enfrentará importantes desafíos a largo plazo si no impulsa el gasto interno. Incluso, el país ya ha hablado de la necesidad de cambiar radicalmente las jornadas laborales y pasar del 996 a unas jornadas más cortas y más descansos por motivos muy lógicos:fomentar el consumo local y conseguir mejorar las tasas de natalidad. Si la gente trabaje menos horas hay más tiempo de ocio y para gastar.

A este respecto, mientras que Estados Unidos tiene un problema con el hábito de su población de endeudarse de manera excesiva usando tarjetas de crédito para consumir, en China el desafío es el opuesto. La gente ya tiende a ahorrar en lugar de gastar, y esta tendencia se intensifica cuando se perciben tiempos difíciles en el futuro.

El gobierno chino lleva años prometiendo aumentar el consumo de los hogares, pero este aún representa solo alrededor del 39% del producto interno bruto (PIB), en comparación con el 60% en muchos países del norte global. Parte del problema radica en que la juventud actual es más pesimista que la de los años 90 y principios de los 2000.

Imagen | Foto de Ondřej Matouš en Unsplash

