De la gran renuncia, los trabajadores tech han pasado a la "gran quedada". Los expertos alertan que puede derivar en estancamiento

Una nueva investigación apunta a que aunque la preocupación de los profesionales tecnológicos por los despidos ha disminuido, sí se esta notando que la gente está menos activa a la hora de buscar nuevos empleos.

Los expertos lo llaman la "gran quedada" o "the great stay", que contrasta con aquellos años en los que los trabajadores comenzaron a dejar sus trabajos en masa en busca de nuevas oportunidades (cabe decir que en España los números muestran que esta tendencia aquí sí que se mantiene).

Según el portal de empleo Indeed, los profesionales tecnológicos parecen ser menos propensos a buscar empleo y estar más satisfechos con sus trabajos actuales. "O, quizás, simplemente se quedan porque la situación es difícil", añaden desde ZDnet. Aun así, la situación para los profesionales tech se muestra complicado.

Durante la gran renuncia en el país norteamericano se llegó a calcular un récord de 4 millones de trabajadores que renunciaban a sus trabajos mensualmente, como recuerda Forbes.

Un entorno inestable en Estados Unidos

Para estos resultados, Indeed usa sus propios datos de ofertas de empleo y las opiniones de 1.000 profesionales tecnológicos recopiladas entre el 22 de mayo y el 10 de junio de 2025. La web es un portal al estilo Infojobs, muy reconocido.

Son varios factores de "entornos inestables". La IA podría explicar solo una parte de la gran tendencia a quedarse, pero también los aranceles, las circunstancias geopolíticas... "que obliga a la gente a quedarse, a conformarse o a quedarse, todo por las razones equivocadas", afirmó Caroline Stokes, autora y coach laboral.

Hay que tener en cuenta que estas cifras son de Estados Unidos y de no España, pero hace falta tenerlas en cuenta porque el país puede marcar tendencias que llegan a otros países, no hay que olvidar lo que pasó con la crisis de 2008.

Cae el estrés por los despidos

Una encuesta reciente de Indeed reveló que los profesionales están menos preocupados por los despidos que hace unos años. Actualmente, el 31% afirma estar preocupado por los despidos en sus empresas, una disminución con respecto al 39% del año pasado.

Al mismo tiempo, hay un 41% de profesionales que afirman que consideraría buscar un nuevo empleo si su empresa comenzase a anunciara despidos a sus compañeros, auque no los afectaran directamente. El año pasado, un 70% planteaba esto, lo que muestra, claramente, más opciones de quedarse.

Cabe decir que lo que sí ha visto Indeed es que, efectivamente, muchas personas del sector han sido despedidas para poner IA en su lugar: se calcula que el 26% del talento tecnológico fue despedido o despedido debido a la IA.

Más de un tercio (el 35%) también está preocupado de que la IA pueda asumir su función. Las ofertas de empleo para puestos de gestión tecnológica han bajado un 19% con respecto al año anterior, y las de profesionales tecnológicos no directivos han bajado un 34%.

La IA hace a muchos quedarse... porque les interesa

De todos modos, "la amenaza de la IA no es lo que está provocando que los profesionales tecnológicos se queden", afirmó Steve Morris, fundador y director ejecutivo de NewMedia.com. "Es el riesgo del mercado laboral".

Otro dato relevante es que la mayoría de los trabajadores tecnológicos de nivel junior "hacen el trabajo pesado", explicó Morris que considera que esto hace que sea más arriesgado dejar un trabajo donde al menos tienes tu propio rincón del contexto del sector..

"Hasta hace poco, la gente quería dejar su organización porque sus gerentes no eran decididos, motivados, innovadores, éticos ni respetuosos, sumado a la falta de inversión en las áreas en las que la empresa necesitaba incursionar: la IA".

La reciente avalancha de IA, en lugar de generar temores sobre la pérdida de empleos en el sector tecnológico, ha animado a muchos profesionales tecnológicos a quedarse y ayudar a construir estos sistemas, han explicado expertos a ZDnet.

La gran quedada también tiene sus contras

Aunque es positivo siempre lograr la retención del talento y evitar tener que estar entrenando a nuevos profesionales a menudo, la "gran quedada" también puede tener otros retos para las empresas.

Como recuerda Forbes, las razones por las que los empleados se aferran a sus empleos actuales son más complejas que la falta de oportunidades laborales: está la turbulencia económica causada por la alta inflación, las tasas de interés y el coste de la vida, además de la inestabilidad geopolítica global y toda esta incertidumbre ha llevado a los trabajadores a atrincherarse en sus puestos y a adoptar una actitud de espera antes de tomar decisiones a largo plazo sobre sus carreras.

El optimismo de la contratación durante la pandemia se apagó y se transformó en una mentalidad corporativa más sobria, de austeridad y con conciencia de costos.

Y aquí recuerdan algo que han analizado muchos estudios: la dinámica de poder volvió a inclinarse hacia los empleadores, quienes ahora tienen mayor influencia en el mercado laboral tras el desequilibrio entre la oferta y la demanda durante la Gran Renuncia. Las empresas comenzaron a reducir sus estilos de trabajo flexibles, exigiendo a los empleados que regresaran a la oficina.

"El gran estancamiento"

Eso sí, esta gran quedada puede ser contraproducente, si lo que tienen las empresas son a muchos empleados que deciden quedarse por el contexto global y no porque realmente están felices en su trabajo.

“Las empresas que se centran exclusivamente en el ahorro de costes sin invertir en el desarrollo de sus empleados ni en atraer e integrar eficazmente nuevos talentos, corren el riesgo de generar estancamiento, lo que puede reducir la motivación, la innovación y el rendimiento general, anulando así los beneficios de la retención”, como alertan los expertos.

Puede ser perjudicial para una organización que los empleados simplemente esperen a que el mercado laboral se recupere. Esto puede llevar a altos niveles de desvinculación y resultar en una pérdida de productividad e ingresos. Además, la desvinculación puede extenderse a la cultura de la empresa, afectando la moral general de los empleados.

Imagen | Foto de Vitaly Gariev en Unsplash

En Genbeta | Alemania ha encontrado la receta más alemana para solucionar sus problemas de productividad: trabajar más



