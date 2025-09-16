Grindr perdió a la mitad de sus trabajadores tras negarse a volver a la oficina. Su CEO creyó que eran buenas noticias

El teletrabajo durante la era COVID se impuso en la gran mayoría de empresas de nuestro alrededor. Pero el problema ha llegado precisamente cuando el peligro ha desaparecido y las empresas han querido que sus trabajadores vuelvan a la oficina. Ya hemos visto muchas historias de como hay gente que renunció al trabajo de sus sueños por obligarle a volver a la oficina, empresas como Amazon que no paran de presionar a sus trabajadores para este retorno o al CEO de Starbucks que acude a la oficina en su jet privado.

Aunque hay otras historias muy diferentes, y también sorprendentes. Una de las más impresionantes está relacionada con Grindr, la popular aplicación dentro de la comunidad gay, que prescindió del 45% de su plantilla porque no querían volver a la oficina en 2023.

Grindr pierde a la mitad de su plantilla por obligar a renunciar al teletrabajo

Y es que, según se ha podido conocer por parte del sindicato Communications Workers of America (CWA), la empresa solicitó a todos los trabajadores regresar a la oficina al menos 2 veces a la semana. Pero debido a las diferencias que existían entre trabajadores y empresa, el resultado ha sido que 80 de los trabajadores (de una plantilla de 178) han sido obligados a renunciar a sus puestos.

Con este movimiento son pocas las personas que quedaban en las oficinas de Grindr para poder garantizar el soporte de la aplicación en materia de seguridad y estabilidad. Los expertos apuntaban a que estas decisiones "han dejado a Grindr con una peligrosa falta de personal y plantean dudas sobre la seguridad y la estabilidad de la aplicación para los usuarios".

Por contra, el CEO de Grindr remarcó que 'se espera una mayor pérdida de personal', lo que 'beneficiará financieramente a la empresa en el corto plazo'. Y es que quiso remarcar que el gasto en personal es realmente significativo tras las tasas que tienen que abonar a Google o Apple por sus microtransacciones.

Pero el problema sigue estando presente que con una reducción tan drástica en el personal se lleguen a tener problemas en el funcionamiento de la app. Aunque su CEO era claro cuando afirmaba que no necesitaba un equipo tan grande. Esto nos recuerda mucho a los despidos masivos en Twitter tras la llegada de Musk donde también se cuestionó su soporte al dejar a la empresa sin ingenieros ni programadores.

Por desgracia son muchas las empresas que buscan precisamente que los trabajadores renuncien a sus puestos de trabajo. Esto es positivo para cualquier empresa al permitir precisamente que no se les tenga que abonar ningún tipo de remuneración compensatoria por romper el contrato. Son muchas las técnicas para que los trabajadores se terminen aburriendo y dimitan.

