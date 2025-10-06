La 'mirada en blanco', esa reacción de la Gen Z que sus mayores no entienden, y cómo les afecta laboralmente

Los choques generacionales suelen manifestarse en cosas pequeñas, como el uso que se le da a los emojis, o la preferencia por hablar por teléfono o vía texto. Pero la nueva frontera en conflicto entre millennials (y generaciones previas) y la Gen Z tiene que ver con los gestos faciales. O más bien, con la ausencia de los mismos.

Hablamos de esa mirada fija, inexpresiva, entre el desconcierto y la ironía, que circula en vídeos virales de TikTok bajo el nombre de 'Gen Z stare' —o, como hemos traducido libremente, la mirada en blanco de la Generación Z— y se ha convertido en el nuevo símbolo de incomprensión entre generaciones.

Se puede considerar poco más que una moda pasajera de Internet, pero también desvela una brecha en la forma en que los jóvenes comunican, interpretan y enfrentan sus interacciones sociales.

Qué es la 'mirada en blanco' de la Gen Z

El fenómeno surgió en TikTok, donde usuarios de veintitantos años comenzaron a grabarse en situaciones cotidianas —en el trabajo, con clientes o familiares— respondiendo a frases triviales con una mirada vacía: sólo una pausa incómoda sin palabras.

Algunos interpretan el gesto como una reacción ante lo absurdo, una especie de humor seco o defensa pasiva frente a lo que consideran situaciones ridículas; un “¿en serio?” sin necesidad de palabras. Otros, sobre todo los mayores, lo leen como apatía o falta de habilidades sociales.

Una diferencia generacional más profunda

El gesto no es nuevo: cada generación ha tenido sus propios códigos (verbales o no) que los mayores consideraron desafiantes o maleducados. Desde la Generación Z defienden que, al haber crecido comunicándose mediante pantallas, silencios, memes y microgestos, para ellos una (in)expresión facial puede condensar ironía, cansancio y humor al mismo tiempo.

Mientras que, en cambio, para generaciones formadas en la comunicación verbal y directa, esa falta de reacción se percibiría meramente como falta de respeto o desinterés.

Así, no es que la la Gen Z evite comunicarse; simplemente lo hace con otros códigos: mientras los mayores esperan respuestas verbales, ellos usan expresiones mínimas para transmitir significados complejos que su grupo entiende perfectamente.

Miembros de las citadas generaciones previas, sin embargo, alegan que hace tiempo que 'elevar la ceja' se considera una forma de transmitir todo lo que la Gen Z pretende condensar con su 'mirada en blanco', y sin necesidad ni de recurrir necesariamente a la comunicación verbal, ni de que parezca que te has quedado 'colgado'.

"No es que no sepamos hacer contacto visual, es que a veces no hay nada que decir"

Cuando las miradas llegan a la oficina

El conflicto se vuelve más visible en el entorno laboral. A medida que la Generación Z entra en oficinas, comercios y espacios corporativos, sus modos de comunicación —más visuales, y a veces irónicos— chocan con las expectativas tradicionales.

Los empleadores describen a veces a estos jóvenes como 'difíciles de leer'. En entrevistas o reuniones, su mirada neutral puede confundirse con desinterés. Sin embargo, los propios jóvenes sostienen que no están desconectados, sino que prefieren evitar la sobreactuación o el entusiasmo artificial.

Según un estudio del Northeastern Global News, los jóvenes valoran más la autenticidad emocional que la cordialidad automática. Prefieren parecer honestamente confundidos antes que fingir entusiasmo.

Esto puede chocar con ambientes laborales donde se espera 'energía positiva' constante. Pero, la 'mirada en blanco' puede ser una manera de procesar estímulos o mantener la compostura en contextos de alto estrés.

En resumen, el malentendido es mutuo. Mientras que los pre-Gen Z una mirada vacía puede parecer desafío o desinterés, para esta nueva generación, el entusiasmo verbal o las bromas formales de sus predecesores son vistos (y no siempre de forma justa) falsos o condescendientes.

