"Siempre estaré agradecida". Fue despedida cinco veces por Steve Jobs, y asegura que le ayudó con su carácter

Ser despedido no es agradable para nadie. Es una situación en la que sin duda se puede generar un gran estrés y unos sentimientos encontrados realmente fuertes. Pero también puede tener un lado bueno, y es que el despido te ayude finalmente a evolucionar como persona. Y este ha sido el caso de Andrea 'Andy' Cunningham, que agradece públicamente a Steve Jobs por despedirla hasta cinco veces.

Andrea es una experta en marketing que formó parte del equipo de lanzamiento del Macintosh en 1984. Además, también ha fundado su propia empresa para poder ayudar en el campo de la comunicación de las grandes empresas de Silicon Valley. Pero sin duda en su corazón guarda un gran rincón para Apple y cómo transformó por completo su personalidad.

Unos cinco despidos que no le dejaron con mal sabor de boca

Ni una, ni dos, ni tres. Cinco fueron las veces que Steve Jobs despidió a esta empleada de Apple tal y como relata de la siguiente manera:

"Creo que Steve Jobs me despidió unas 5 veces. Soy Andy Cunningham y dirijo una empresa de consultoría de marketing llamada Cunningham Collective y acabo de escribir un libro sobre posicionamiento, que es una gran práctica en el campo del marketing. Se titula Get to Aha!"

En una entrevista pública relata como en un momento fue llamada al despacho del mismísimo Steve Jobs mientras trabajaba en Macintosh. Al igual que nos pasaría a cualquiera, tenía miedo a que fuera despedida. Y no se equivocó. La responsable económica le informó que su trabajo era horrible y se iba fuera de la compañía. Incluso que se iba a ir sin recibir los 30.000 euros de deuda pendiente que tenían aún.

A partir de ahí comenzó a pensar cómo cobrar el dinero que le debía Apple. Sus amigos le aconsejaban llamar la atención de Steve Jobs con "algo que le interese". Aunque Andrea no veía nada relevante en su vida que llamara la atencion de Jobs. Salvo una cosa: "tu relación con la prensa". De esta manera la historia siguió de la siguiente manera:

“Así que volví y me reuní con Steve porque era amiga de su directora financiera, ella me consiguió una reunión. Entré allí a la reunión, que él aceptó, lo cual fue increíble, y le dije: "Steve me debes 35.000 dólares. Necesito ese dinero. Tengo una empresa nueva. Necesito pagar las nóminas y quiero que me des un cheque por lo que me debes". Y él dijo: "No voy a hacer eso." Y le dije: "Tienes que hacerlo", y él dijo: "¿Por qué?".

Y le dije: "Bueno, para que lo sepas, Steve, recibo unas 30 o 40 llamadas a la semana de la prensa de negocios con los que hemos hecho lazos en los últimos dos años preguntándome qué clase de tipo eres para trabajar y de momento les digo cosas muy agradables." Me hizo un cheque inmediatamente y me volvió a contratar.”

Un trato que se asemejaba bastante a una amenaza o un chantaje de no informar a la prensa de algo que pudiera afectar a la imagen de la compañía. A partir de ese momento fueron algunos los intentos de despido extra a los que se enfrentó, aunque al final perduro en el tiempo y sobre todo muestra su agradecimiento. Pero sin quitar que a otras personas Jobs las destruyó con sus exigencias, como comentaba en una anécdota:

Lanzaba cosas a la gente, nada pesado, pero tiraba fajos de papel a la gente, les insultaba, criticaba su ropa. Hizo todas esas cosas. Lo que hizo a ciertas personas fue obligarnos a que nos esforzásemos aún más y tratásemos de ser aún mejores, pero a algunas las destruyó. Afortunadamente para mí, fui de las primeras y le estoy eternamente agradecida por la experiencia, porque ahora soy mucho mejor en lo que hago de lo que habría sido sin él.

De esta manera, volvemos a ver como Steve Jobs era un jefe realmente exigente que buscaba la excelencia y compromiso de toda su plantilla. A algunos les terminó superando, pero aquí vemos algo totalmente diferente, ya que Jobs con sus formas terminó forjando un carácter muy diferente.

