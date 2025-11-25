Valve, la compañía propietaria de Steam, ingresa más dinero por empleado que cualquiera de las 'big tech': 50 millones por cada uno

En un sector dominado por colosos tecnológicos con decenas o cientos de miles de empleados, resulta que es una compañía con poco más de 350 trabajadores la que está destrozando todas las métricas de rentabilidad conocidas. Se trata de Valve, creadora de Steam, de la consola portátil Steam Deck y de franquicias icónicas como Half-Life, Portal o Counter-Strike.

Y es que, según datos recopilados en los documentos adjuntos, Valve está generando casi 50 millones de dólares por empleado, una cifra que supera con holgura a Google, Amazon, Microsoft, Meta (1,9 millones por empleado) o Apple (2,4 millones por empleado).

Valve supera a todos por un margen tan amplio que el resto de las tecnológicas parecen modestas en comparación.

Valve ha demostrado ser la excepción más extraordinaria de la historia reciente del entretenimiento digital

Un vistazo a… Los 25 juegos mas dificiles de la historia

Empresa minúscula, impacto colosal

Aunque para muchos usuarios Steam es la plataforma de PC gaming, la percepción habitual es que Valve debe contar con miles de trabajadores. Pero la realidad es muy distinta: de acuerdo con estimaciones recientes, la plataforma Steam ha generado por sí sola 16.200 millones de dólares en lo que va del año, con proyecciones de alcanzar entre 17.000 y 18.000 millones de aquí a finales de 2025.

Ese volumen de ingresos, combinado con su reducida plantilla, explica el espectacular ratio de ≈50 millones de dólares por empleado. De hecho, con esos números, Valve genera más que:

Compañías con divisiones enteras dedicadas al cloud, IA y hardware.

Estudios de videojuegos que triplican o cuadruplican su plantilla.

Gigantes de la distribución digital con operaciones globales.

Su reducido tamaño, sin embargo, no impide que opere uno de los ecosistemas más potentes del entretenimiento global: Steam concentra decenas de millones de usuarios activos diarios, ventas masivas en cada temporada de ofertas y el mayor soporte nativo de modding del mundo.

La empresa que alguna vez fue 'sólo' un estudio creador de videojuegos es hoy uno de los negocios digitales más eficientes del planeta

El ecosistema Valve

Steam es una máquina de imprimir dinero porque las comisiones por ventas, microtransacciones, marketplace y servicios asociados generan ingresos recurrentes masivos sin costes proporcionales. Pero Valve no solo opera la mayor tienda de videojuegos del planeta (que contribuye también a dar acceso al mercado a miles de estudios 'indie'): también ha moldeado la industria durante dos décadas mediante

Innovación en juegos : Productos como Half-Life, Counter-Strike, Portal o Dota 2 han redefinido géneros y generado enormes comunidades globales.

: Productos como Half-Life, Counter-Strike, Portal o Dota 2 han redefinido géneros y generado enormes comunidades globales. Hardware para 'gaming': Valve ha dado golpes de efecto con el lanzamiento del Steam Deck (que revivió el mercado de las consolas portátiles con gran potencia gráfica) o la recién anunciada Steam Machine, su próximo mini-PC para jugar en 1080p/2K/4K con precio competitivo.

Un modelo organizativo radical

La eficiencia de Valve no solo responde al éxito de Steam: también a su estructura interna única. La empresa carece por completo de accionistas externos que exijan maximizar beneficios a corto plazo, lo que le permite reinvertir en sus trabajadores y en productos a largo plazo.

Además, Valve mantiene un sistema organizativo horizontal, que se refleja en sus salarios: los datos muestran que Valve habría destinado casi 450 millones de dólares en sueldos, con un promedio ponderado de más de 1,3 millones por empleado.

Según reconocen en su 'Manual para nuevos empleados':

"Nuestra rentabilidad por empleado es mayor que la de Google o Amazon o Microsoft, y creemos firmemente que lo correcto en ese caso es devolver una cantidad máxima de dinero al bolsillo de cada empleado".

Una empresa en ascenso

Valve no muestra señales de desaceleración. Para 2026 se espera que lance nuevos productos de hardware (no sólo la Steam Machine, también un nuevo mando y dispositivos VR). De modo que la compañía podría incluso superar su ya impresionante rentabilidad si es capaz de combinar un nuevo ciclo de hardware, el crecimiento continuo del PC gaming... y el esperado lanzamiento de Half-Life 3, que muchos consideran inminente.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | El PC le dijo que su disco duro estaba lleno. Y descubrió que Steam había creado un archivo de texto de 500 GB