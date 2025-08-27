Un jugador de Steam reabrió su cuenta después de ocho años inactiva y de repente tenía medio millón de dólares

Un gamer reabrió su cuenta de Steam en 2023 tras casi diez años de inactividad y se quedó completamente atónito (o atónita ya que no se sabe la identidad de esta persona) al descubrir que poseía artículos valorados en medio millón de dólares.

Es habitual que los artículos de Counter-Strike: Global Offensive se vendan a precios a veces desorbitados, pero en este caso, se unieron muchas coincidencias: el afortunado (o afortunada) usuario poseía artículos del juego extremadamente raros, incluyendo pegatinas de Katowice de 2014, algunas de las cuales valen más de 60.000 dólares, pero la persona no tenía ni idea de su fortuna virtual.

En 2014, cuando las compró las pegatinas valían lógicamente muchísimo menos, como recoge Gamestar, pero la larga inactividad permitió que el inventario madurara como sucede con el buen vino. De hecho, como explica un usuario en la comunidad de Steam: "Las pegatinas de Counter-Strike 2 son cada vez más caras. Por lo tanto, podrías considerarlas una inversión atractiva. Pero antes de gastar dinero, debes decidir qué pegatinas subirán de precio".

Un coleccionista chino fue el comprador

El streamer y comerciante TDM_Heyzeus actuó como intermediario para facilitar el intercambio como él mismo informó a través de su cuenta en la red social X en su momento, en verano de 2023.

Como él mencionó en su Twitter, se llevó una comisión del 1% del trato y eso involucró a un par de abogados fiscales. El comprador, fue presumiblemente, un coleccionista chino, según la poca información hecha pública. Al vendedor le pagaron en Tether.

El hombre explicó: "Acabo de cerrar un trato importante como agente por un inventario lleno de hologramas de Kato de 2014. El propietario desconocía por completo el inventario; no tenía ni idea de cuánto valían las pegatinas. Por suerte, la historia terminó bien y la persona ganó una cantidad de dinero que le cambió la vida".

