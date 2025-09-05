El PC le dijo que su disco duro estaba lleno. Y descubrió que Steam había creado un archivo de texto de 500 GB

Un usuario de Steam recibió el típico aviso de Windows (hoy más común en smartphones) advirtiéndole de que su PC se estaba quedando sin espacio. Según contó en Reddit, la notificación no tenía ningún sentido, pues recordaba haber visto que tenía entre 500 y 600 GB de espacio libre una hora antes.

Se puso manos a la obra para buscar el problema y dio con el culpable: Steam. O mejor dicho, un fichero de logs de Steam.

Más de 550 GB de un PC, secuestrados por dos archivos

Para encontrar qué se estaba comiendo tanto espacio del almacenamiento del equipo, el usuario recurrió a un viejo conocido, Windirstat (que puedes descargar aquí de forma totalmente gratis, o instalarlo con Winget mediante el comando "winget install -e --id WinDirStat.WinDirStat").

Al utilizar esta mítica herramienta, vio que en la carpeta de logs de la intalación de Steam había dos archivos que sumaban más de 500 GB. El primero, "cef_log.txt" ascendía a 491,1 GB. El segundo, "cef_log.previous.text" se comía 68.8 GB.

Para arreglarlo, solo necesitó cerrar Steam y eliminar los archivos. Tras seguir comprobando el tamaño de la carpeta en momentos posteriores, el usuario ha contado que no ha vuelto a reproducir el problema.

Sin que esté claro qué ha llevado a Steam a devorar tanto espacio en la unidad, los comentaristas apuntan a una fuga de memoria de la aplicación, que habría hecho que los archivos engordaran sin control. El archivo de 68,8 GB y su nombre "previous" van en esa dirección: habría crecido tanto que la aplicación habría tenido que crear el segundo hasta casi llenar el disco.

En sí, el archivo "ceg_log.txt" no es más que un registro que recoge la actividad de Chromium Embedded Framework, el de Chromium que Steam utiliza en su aplicación de escritorio para integrar un navegador, como alternativa al denostado Electron.

No es la única vez que se ha informado de un archivo de tamaño disparado, aunque otras veces ha sido más contenido. En GitHub compartían una situación problemática con un tamaño de 54 GB en Linux. Esta vez hablamos de más de 10 veces esa cantidad, así que si eres gamer y usas la plataforma, ten un ojo en la carpeta de instalación de Steam si alguna vez andas con poco espacio sin saber por qué.

