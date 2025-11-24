"Si vas a preocuparte por algo más no deberías estar aquí": las exigencias de la empresa creada por Sam Altman a sus empleados

La empresa fundada por Sam Altman, Tools for Humanity, que es famosa por crear "Orb", una esfera metálica que escanea el iris, ha pedido a sus empleados trabajen los fines de semana e ignoren cualquier cosa fuera de su trabajo, por el bien de la humanidad.

Sucedió en una reunión de hace unos meses pero se ha filtrado ahora. Según ha podido escuchar Business Insider en una grabación hecha por algún trabajador, durante una reunión con los empleados de la startup el director ejecutivo Alex Blania les comentó que: "No fracasaremos ni seremos un resultado promedio, y eso es lo que queremos y es todo lo que me importa cada día y todo lo que debería importaros a vosotros cada día, y nada más debería importar".

Luego añadió que si deben "preocuparse por algo más, y si desean algo diferente, simplemente no deberían estar aquí. Así de simple". Una de las misiones de la empresa es construir un sistema global de identidad digital que pueda verificar quién es humano en un mundo cada vez más impulsado por la IA.

Hay que recordar que Worldcoin es un proyecto con reconocimiento de iris desarrollado por Tools for Humanity, startup fundada en 2019 por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman junto a Max Novendstern y Alex Blania.

"No nos importa nada"

En la grabación filtrada, Blania también comenta que "no nos importa la política, no nos importa la DEI (medidas de inclusión y diversidad, que Donald Trump criticó al llegar al Gobierno de su país y muchas empresas decidieron eliminar estos esfuerzos), no nos importa nada, solo nos importa cómo podemos lograr la misión a través del mérito, el rendimiento y la excelencia", dijo Blania. Poco antes había asistido a la toma de posesión de Donald Trump en Washington.

También el CEO advertía de que la empresa no tolera la lentitud ni la comodidad, así como la idea de que no hay lugar para charlatanes, ideologías ni política. Ni para "preocuparnos por los sentimientos de los demás".

Un trabajador ha comentado de manera anónima que "trabajamos muy muy duro. Creemos que este es un proyecto único en la vida y que su éxito es importante para la humanidad", explicó. También ha comentado que "trabajamos los fines de semana, siempre estamos disponibles y nos esforzamos al máximo según nuestras circunstancias".

"Estas acusaciones son ciertas"

Thiago Sada, ejecutivo de la empresa ha publicado el artículo en su cuenta de X diciendo que lo que dice el artículo es correcto. "Afirma que creemos que lo importante como empresa es cumplir nuestra misión, que no hay cabida para la política, que utilizamos herramientas de IA para lograr más resultados y que trabajamos muy duro, incluso los fines de semana. Estas acusaciones son totalmente ciertas".

"Creemos que nuestra misión de crear las herramientas que las personas necesitan para prosperar en la era de la IA es fundamental, y estamos orgullosos de los valores que nos rigen para hacerlo posible".

También explica que "entendemos que esto no es para todos, pero si te entusiasma esta forma de trabajar y nuestra misión, estamos contratando personal para Ingeniería de Hardware y Software, Diseño, Producto y mucho más en San Francisco y Múnich". Y añade un mail al que se puede enviar el CV.

