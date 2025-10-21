Quizá a Linux lo que le faltaba es una distro muy fácil de usar por cualquiera: ZorinOS ha conseguido 100.000 descargas en 48h con esa premisa

El pasado 14 de octubre de 2025 (hace exactamente una semana) no fue una fecha cualquiera para la industria tecnológica: ese día marcó el fin del soporte general de Windows 10, lo que dejó a millones de ordenadores fuera de las actualizaciones de seguridad de Microsoft. Y, al mismo tiempo, coincidió con el lanzamiento de Zorin OS 18, una distribución de Linux que nació con un objetivo muy concreto: ofrecer una experiencia moderna y accesible para los usuarios que vienen de Windows.

El resultado fue explosivo. En poco más de dos días desde su lanzamiento, Zorin OS 18 superaba las 100.000 descargas, según anunció el propio equipo de desarrollo en su cuenta oficial de X. Más aún, el 72 % de esas descargas procedían de equipos con Windows, lo que confirma que su mensaje —ser el "Linux fácil para quienes escapan de Microsoft"— está calando con fuerza.

Un Linux con alma de Windows

Zorin OS nació en 2009 de la mano de Zorin Group, una empresa irlandesa con sede en Dublín. Desde su inicio, sus creadores —los hermanos Kyrill y Artyom Zorin— se propusieron acercar el mundo Linux a los usuarios menos técnicos, especialmente a quienes han pasado años acostumbrados a Windows.

Basado en Ubuntu LTS, Zorin OS hereda toda la estabilidad, seguridad y compatibilidad del ecosistema Linux, pero con un enfoque muy distinto al de la mayoría de distribuciones: la familiaridad.

Su interfaz de escritorio, basada en GNOME y personalizable mediante una herramienta llamada Zorin Appearance, permite adoptar la apariencia clásica de Windows 7, Windows 11 o incluso macOS con un par de clics. El resultado es que un usuario recién llegado apenas necesita reaprender nada: hay un menú de inicio, una barra de tareas, iconos reconocibles y un comportamiento de ventanas casi idéntico al de Windows.

Pero Zorin OS no se queda solo en el aspecto visual. Incluye varias características pensadas específicamente para quienes están dando el salto:

Compatibilidad con programas de Windows mediante Wine y Lutris, lo que permite ejecutar muchas aplicaciones y juegos sin abandonar Linux.

mediante Wine y Lutris, lo que permite ejecutar muchas aplicaciones y juegos sin abandonar Linux. Integración con OneDrive y servicios de Microsoft , siendo esto una novedad destacada en la versión 18.

, siendo esto una novedad destacada en la versión 18. Soporte de larga duración (LTS) derivado de Ubuntu, con actualizaciones hasta al menos 2029.

(LTS) derivado de Ubuntu, con actualizaciones hasta al menos 2029. Zorin Connect , una aplicación que sincroniza el ordenador con un smartphone Android para compartir archivos, notificaciones y mensajes.

, una aplicación que sincroniza el ordenador con un smartphone Android para compartir archivos, notificaciones y mensajes. 'Web Apps' , una utilidad que convierte sitios web en aplicaciones de escritorio, integradas en el menú y con sus propios iconos (una forma de suplir la inexistencia de versiones de escritorio para Linux de algunas herramientas).

, una utilidad que convierte sitios web en aplicaciones de escritorio, integradas en el menú y con sus propios iconos (una forma de suplir la inexistencia de versiones de escritorio para Linux de algunas herramientas). Modo de ventanas en mosaico automático (tiling), nuevas animaciones y un rediseño más fluido en la edición 18.

En resumen, Zorin OS 18 busca ser un sistema operativo moderno que permita a los usuarios de Windows seguir trabajando con comodidad mientras descubren las ventajas del software libre.

Una edición para cada tipo de usuario

Al igual que Windows cuenta con versiones Home, Pro, IoT, etc... Zorin OS se ofrece en varias versiones:

Core , gratuita, con todo lo esencial y el entorno GNOME.

, gratuita, con todo lo esencial y el entorno GNOME. Lite , también gratuita, basada en XFCE y optimizada para equipos antiguos o de bajos recursos.

, también gratuita, basada en XFCE y optimizada para equipos antiguos o de bajos recursos. Education , orientada a escuelas y entornos de aprendizaje.

, orientada a escuelas y entornos de aprendizaje. Pro, la edición de pago (alrededor de 39 €), que añade fondos de pantalla exclusivos, soporte prioritario y estilos de escritorio adicionales que imitan tanto Windows como macOS.

Esta segmentación permite que el sistema se adapte tanto a ordenadores modestos que buscan nueva vida como a máquinas más potentes que requieren pulido visual y soporte profesional.

En el momento perfecto: adiós a Windows 10, hola Zorin OS

El éxito de Zorin OS 18 no se entiende sin el contexto que está experimentando el ecosistema Windows. Con la finalización del soporte de Windows 10, millones de ordenadores se quedaron 'huérfanos'. Microsoft empuja a los usuarios hacia Windows 11, pero los estrictos requisitos de hardware (TPM 2.0, procesadores modernos, arranque seguro, etc.) dejan fuera a una enorme base de equipos perfectamente funcionales.

Ahí es donde Zorin OS entra en escena: ofrece una actualización gratuita, sin exigir renovar el hardware. De modo que no es casualidad que más del 70 % de las descargas iniciales de Zorin OS 18 provengan de sistemas Windows. Refleja un cambio de mentalidad: cada vez más usuarios están dispuestos a probar Linux siempre y cuando la transición al nuevo sistema sea sencilla.

El mayor lanzamiento en la historia de Zorin

El equipo de Zorin Group celebró en redes sociales que Zorin OS 18 ha sido su lanzamiento más exitoso hasta la fecha. El tuit oficial, publicado el 16 de octubre de 2025, acumuló miles de visualizaciones y fue replicado por numerosos medios. "Gracias por hacer de este nuestro mayor lanzamiento", escribían sus desarrolladores.

El dato de las 100.000 descargas en poco más de 48 horas supera con creces los registros de versiones anteriores, y aunque no equivale directamente a instalaciones activas (muchos usuarios, por ejemplo, descargan una ISO para probar el sistema en modo 'Live USB' sin instalarlo definitivamente), da una medida clara del interés creciente en Linux como alternativa a los sistemas propietarios.

Además, el lanzamiento ha servido para reactivar debates en foros y comunidades tecnológicas sobre la viabilidad de Linux como reemplazo de Windows en equipos de escritorio.

**Una tendencia más amplia de 'Linux amigables'. Por otro lado, Zorin OS forma parte de una tendencia más amplia dentro del ecosistema Linux: la de simplificar la experiencia para atraer nuevos usuarios. Distribuciones como Linux Mint, elementary OS o Ubuntu MATE siguen un camino similar, pero Zorin se diferencia por su claridad de propósito: seducir al usuario de Windows.

