Con el fin de soporte de Windows 10, hay una opción gratuita para no tener que comprar un PC nuevo: instalar Linux. Así puedes hacerlo

Dentro de sólo dos semanas, termina el soporte de Windows 10 (para ediciones Home y Pro). Eso no significa que tu equipo vaya a dejar de funcionar, pero sí que dejará de recibir tanto nuevas funciones como (y esto es más grave) parches de seguridad, a no ser que pagues por un programa de soporte extendido.

Puedes haberte encontrado en la situación de que tu PC funcione a la perfección, pero los intentos de instalar Windows 11 fallen por incumplir los (exigentes) requisitos de hardware impuestos por Microsoft. Pero tranquilo, no necesitas comprar otro equipo... porque siempre queda la opción de instalar Linux.

Un vistazo a… LINUX y GNU: LINUX: QUÉ ES y CÓMO FUNCIONA

¿Por qué Linux? ¿Y qué distribución elegir?

Gratis y actualizado durante años: Olvídate de licencias y de cuotas, con Linux descargas, instalas y recibes actualizaciones sin pagar, y puedes reinstalar cuantas veces quieras, en varios equipos. Ah, y tanto el sistema como las apps pueden actualizarse desde un mismo gestor/tienda de paquetes de software, evitándonos el 'festival' de actualizaciones de Windows.

Exige menos recursos de hardware que Windows: Olvídate de que una mera actualización convierta en obsoleto un PC comprado hace un par de años, como ha ocurrido con Windows 11.

Menos telemetría y más control sobre tu sistema: la mayoría de distros envían poca o ninguna telemetría sin tu permiso (y la que haya, puedes desactivarla sin trucos raros) y, al ser software libre, el código es público, por lo que los fallos se detectan y corrigen de forma abierta.

Espera, ¿'distribución'? ¿Qué es eso?

Linux no es un único sistema empaquetado por una sola empresa: el 'Linux' del que hablamos suele ser el kernel (el núcleo que interactúa con el hardware). A ese kernel distintas comunidades y empresas le añaden un conjunto de piezas: servidores y librerías, un escritorio gráfico (GNOME, KDE Plasma, Xfce…), gestores de paquetes (la tienda de apps), utilidades, instalador, configuración por defecto y una política de actualizaciones.

Esta selección de componentes es una 'distribución' o 'distro'. Piensa en varios coches en los que el motor (kernel) es común, pero cada fabricante (distro) elige el chasis, el salpicadero y los extras.

Dicho eso, ¿cuáles son las más recomendables para usuarios principiantes? Pues...

Linux Mint (Cinnamon) : muy familiar si vienes de Windows, estable y con códecs fáciles.

: muy familiar si vienes de Windows, estable y con códecs fáciles. Ubuntu LTS : soporte a largo plazo, amplia comunidad y drivers fáciles de instalar.

: soporte a largo plazo, amplia comunidad y drivers fáciles de instalar. Zorin OS : aspecto inspirado en Windows.

: aspecto inspirado en Windows. Fedora Workstation : muy pulido y con software reciente (ciclos de actualización de 6–12 meses).

: muy pulido y con software reciente (ciclos de actualización de 6–12 meses). Para equipos antiguos o con poca RAM: Xubuntu, Lubuntu, Linux Lite, MX Linux, Zorin OS Lite...

Preguntas que probablemente te estés haciendo

¿Seguirán funcionando mis juegos?

Linux permite instalar Steam, y muchos de los juegos "sólo para Windows" funcionan en el sistema operativo libre gracias a Proton (la capa de compatibilidad de Valve basada en Wine + DXVK/VKD3D), aunque es cierto que cada juego es un mundo: consulta ProtonDB para ver experiencias reales de otros usuarios y los ajustes recomendados.

Otras plataformas como Epic Games y GOG están cubiertas por software como el Heroic Games Launcher, y Lutris puede ser de ayuda en el resto de casos.

¿Y mis periféricos?

Teclados/ratones, impresoras y escáneres recientes y auriculares BT suelen funcionar tan sólo conectando y esperando a que el sistema lo detecte, exactamente igual que en Windows. Pero es cierto que te puedes encontrar con que algún elemento de hardware dé problemas en Linux: de ahí la importancia de probar primero el sistema en versión 'Live' (ejecutado sin necesidad de instalación).

¿Y mis programas favoritos?

MS Office no funciona en Linux, como te imaginarás... pero su versión web sigue siendo perfectamente usable desde el navegador; y siempre quedan alternativas como LibreOffice u OnlyOffice.

Si lo que te preocupa son los navegadores web, déjame decirte que la mayoría de los que puedas estar usando en Windows están disponibles también en Linux (¡incluso MS Edge!). Si lo que te preocupa son los programas de mensajería como Telegram Desktop, WhatsApp Web, Slack o Discord, tranquilo, también tienen versión linuxera.

No vamos a repasar aquí todas las aplicaciones posibles, por lo que te animamos a identificar aquellas "sin las cuales no podrías vivir" y buscar, antes de realizar la migración a Linux, si estarán disponibles en tu nuevo sistema o si, al menos, cuentan con alternativas viables.

Antes de tocar nada...

Si te has animado a probar Linux, deberías llevar a cabo una serie de pasos antes de pensar en realizar la migración:

Copia de seguridad de tus Documentos/Imágenes/Vídeos a un disco externo o la nube. Anota contraseñas importantes y claves 2FA (o asegúrate de poder regenerarlas). Espacio libre: mínimo 25–30 GB para Linux cómodo (mejor 60 GB+).

También tienes la opción de recurrir al 'dual boot' (o 'inicio dual'), para que el PC te dé a elegir entre Windows y Linux al iniciarse. Para ello:

En Windows, desactiva Inicio rápido (Panel de control → Opciones de energía → Elegir el comportamiento de los botones de inicio/apagado → desmarca Activar inicio rápido) y la hibernación (Abre Símbolo del sistema (Admin) y ejecuta: 'powercfg -h off').

(Panel de control → Opciones de energía → Elegir el comportamiento de los botones de inicio/apagado → desmarca Activar inicio rápido) y la (Abre Símbolo del sistema (Admin) y ejecuta: 'powercfg -h off'). Si tu disco está cifrado, descífralo temporalmente antes de redimensionar particiones.

antes de redimensionar particiones. Libera espacio reduciendo la partición de Windows: Administrador de discos → botón derecho en C: → Reducir volumen.

Descarga la ISO y crea un USB arrancable

Ve a la web oficial de la distro y descarga la ISO.

Opcionalmente, verifica el SHA256 del mismo (Escribe 'Get-FileHash .

ombre.iso -Algorithm SHA256' en Powershell) y compara con el hash publicado por la distro.

Recurre a una herramienta que te permita crear un USB bootable a partir de dicha ISO, como Rufus o Ventoy.

Cómo instalar desde el USB

Conecta el USB y apaga el PC.

Enciende pulsando la tecla de menú de arranque (suele ser F12 , Esc , F8 o F11 ; BIOS/UEFI es F2 o Supr ).

(suele ser , , o ; BIOS/UEFI es o ). Elige tu USB. Si tu distro elegida cuenta con un modo para 'Probar sin instalar' (o 'live'), úsalo un rato: comprueba Wi-Fi, touchpad, sonido y brillo.

Instala la distribución, siguiendo las instrucciones del asistente. Cuando llegues al paso de la partición del disco, recuerda indicar si has decidido repartirlo o no entre Windows y Linux.

Al finalizar, reinicia y retira el USB.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

