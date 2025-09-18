Microsoft te sugiere qué hacer con tu PC con Windows 10 si no puedes actualizar a Windows 11: tirarlo a la basura (pero reciclando)

La fecha oficial que marca el fin de Windows 10 está cada vez más cerca, y son muchos los usuarios que ahora mismo se enfrentan a tener que actualizar a Windows 11 o quedarse en una versión sin actualizaciones de seguridad. Este último grupo la verdad es que es muy numeroso, tal y como se evidencia en las cuotas de mercado que se van publicando mes a mes. Pero aunque esta sea la situación, Microsoft no da su brazo a torcer y sigue recomendando tirar el PC para comprar uno que sea compatible.

La estrategia. Debido a esta presión la compañía se vio obligada a tener que ampliar las actualizaciones de seguridad un año más a través de las 'Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU)' que deja entrever la estrategia de Microsoft para la masiva base de usuarios que aún utilizan para su veterano sistema operativo.

Tasando el PC. Pero aunque este plan se aplique durante el próximo año, la realidad es que Microsoft está trabajando ya en los siguientes pasos para cuando el ESU llegue a su final. Y no, no es rebajar los requisitos mínimos para poder hacer que más usuarios puedan actualizar a Windows 11. Su forma de entender la situación es 'informando' a los usuarios de que pueden reciclar o vender su PC para comprar posteriormente otros.

Esto es algo que se ha hecho público recientemente al agregar un nuevo enlace en la página de Windows Update bajo el epígrafe 'infórmese sobre las opciones para intercambiar o reciclar su PC'. Al hacer clic aquí se abre un nuevo enlace para ir al 'Programa de Intercambio en línea de la Microsoft Store'. A través de este, se puede obtener una tasación del valor del equipo antiguo con Windows 10 para poder venderlo. El objetivo es que con el dinero que se obtenga de la venta se compre un PC nuevo con Copilot+ para que ya si se pueda usar Windows 11 con todas sus prestaciones.

O si no, reciclar. Puede darse el caso que el PC sea demasiado antiguo (aunque en verdad no lo sea) y no tenga un valor de tasación mínimo. Esto hace que Microsoft haya activado también la opción "reciclar para siempre". En el caso de Estados Unidos han llegado a un acuerdo con una empresa para que pueda recoger el equipo y reciclarlo, pero fuera de este país recomienda buscar un "servicio de reciclaje en su región para ayudar a desviar los desechos electrónicos de los vertederos".

Transición. Esta medida busca facilitar la transición de los usuarios hacia Windows 11 y evitar que millones de ordenadores queden expuestos a vulnerabilidades de seguridad una vez finalice el soporte. Aunque los usuarios tendrán la opción de pagar por las actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) para alargar la vida de sus equipos, la recomendación principal de Microsoft es clara: migrar a un hardware más moderno.

Sin embargo, esta recomendación no está exenta de controversia, y es que se ha destacado una importante contradicción en el discurso ecologista de la compañía. Mientras que Microsoft promueve el reciclaje de millones de PCs, las emisiones de la compañía han crecido un 29% en los últimos años, impulsada por la construcción masiva de centros de datos.

Alternativas. Como medida ecológica también sorprende el hecho de tener que desechar un equipo que funciona perfectamente por otro nuevo solo por no contar con TPM 2.0. Pero en este caso hay diferentes alternativas y métodos no oficiales para hacer la instalación, como ocurre con Tiny11 que nos brinda diversas herramientas para tener una experiencia personalizada en Windows 11. Aunque lógicamente, esto es algo que la compañía desaconseja.

