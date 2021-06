Pluto TV tiene desde hoy dos nuevos canales gratis: así queda la lista que ya suma 64

Tal y como anunciaron el mes pasado, Pluto TV recibe hoy 7 de junio dos nuevos canales gratis, engrosando su lista de 62 a 64. La plataforma se acerca así más a la promesa de acabar 2021 con 100 canales. Se van acercando, y de hecho, acabarán junio con 67 canales, cinco nuevos desde el mes anterior.

En los canales de hoy, el anime vuelve a ser protagonista en Pluto TV Anime, que se suma a otro recientemente estrenado como Anime clásico. La segunda novedad del mes está centrada en las cuatro ruedas, y se llama Pluto TV Motor.

Animes como 'Sherlock Holmes' de Miyazaki e increíbles coches de Oriente Medio

Según los responsables de Pluto TV, el canal Anime clásico tuvo una gran acogida, por lo que amplían el género con Pluto TV Anime. En este nievo canal podremos ver series com Air Gerar, Capeta, Dream Team, y sobre todo, 'Sherlock Holmes', la serie clásica de Hayao Miyazaki, el fundador del Studio Ghibli. Su sinopsis no necesita presentación.

En cuanto al motor, Pluto TV Motor llega con 24 horas de reportajes sobre coches clásicos y más. Los programas más destacados son '4x4 All Wheel Drive', 'Car History', 'Motorheads', 'King of the Hammers' y 'Put your car on TV'. En este último podremos ver los coches más impresionantes de Oriente Medio, y en el anterior los mejores 4X4 del desierto.

Así queda la lista completa de 64 canales

Estos son, en el orden en que se muestran en Pluto TV, los 64 canales que podemos ver a día de hoy. El orden de la lista cambia cada mes, con lo que las novedades copan los primeros puestos del 50 al 59, y cuando dejan de serlo, se reordenan junto con los canales de similar temática.

Así, es probable que próximamente, 'Motor' y 'Anime Pluto TV' se vayan con los canales de sus géneros, como viene ocurriendo mes a mes.