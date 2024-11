Spotify se está convirtiendo en YouTube, y Amazon en Spotify. Pero ambas luchan en la misma batalla: la del audiolibro

Amazon va con todo a por Spotify. Aunque por el momento es imposible luchar con la compañía sueca de streaming musical en cuota de mercado, los de Andy Jassy tienen músculo financiero para competir en catálogo y servicios, y es justo lo que llevan haciendo un tiempo para golpear a Spotify donde más duele.

Primero, hace un par de años, Amazon fue a por el plan gratuito de Spotify, poniendo todo su catálogo musical a disposición de los usuarios Prime sin pagar un extra, con reproducción aleatoria forzada y saltos de canción limitados. Ahora acaba de anunciar que los usuarios de Amazon Prime Music Unlimited podrán acceder gratis cada mes un audiolibro del catálogo de Audible. Eso sí, todas estas novedades no están disponibles en España, quedando relegadas a Estados Unidos y otros mercados.

Virajes constantes y una batalla que aún queda lejos de España

El movimiento llega después de haberse convertido Spotify en el segundo actor del mercado de audiolibros tras Audible. Para entender el crecimiento de compañía sueca en este mercado hay que recordar que comenzaron ofrecer a sus suscriptores de pago quince horas mensuales de audiolibros, acumulables entre todas las obras de un extenso catálogo disponible en esta promoción de más de 150.000 títulos.

Es decir, que podemos escuchar dos horas de un libro y tres de otro. Así, hasta quince. A diferencia de esto, la nueva oferta de Amazon permite escuchar un título por mes, sin importar su duración.

Spotify y Amazon tienen algo en común: ambas compañías buscan desesperadamente aumentar el número de suscriptores y el tiempo de actividad en su plataforma. A Spotify le está yendo bien, y es más rentable que nunca, acumulando tres trimestres de beneficios, algo que hace tiempo era una quimera.

Spotify está por fin en el camino de ser totalmente rentable. Parecía no llegar nunca.

Para ello, tras empezar con los podcast, cada vez son más YouTube para que todo quede en casa: ya no hace falta ir a la plataforma de Google para ver a nuestros podcasters, podemos hacerlo todo desde Spotify. Con los audiolibros también quiere jugar la carta de la retención: son horas y horas que el usuario va a pasar en la app, casi sin darse cuenta.

Amazon, por su parte, lo tiene más complicado con la música, con rivales como YouTube Music, Apple Music o la propia Spotify. Por eso está siguiendo el camino que a los suecos le ha ido bien: más música gratis, y ahora más audiolibros gratis.

Paradójicamente, ha tenido que mover ficha no sólo para intentar ganar, sino también para no perder un mercado, el de la literatura narrada en voz alta, que tenía controlado. También va decidiendo subidas de precio según lo que hace Spotify, que lo hizo un mes antes en 2023. Es un mercado tan tan ajustado que no puedes mover ficha sin ver qué hacen tus rivales

Si la mayoría de lo que has leído te ha sonado raro, porque en tu app de Amazon Music Unlimited o Spotify no te aparecen audiolibros, es totalmente normal. Como ocurrió con los podcasts en su momento, el gran mercado para probar estrategias con el streaming es Estados Unidos (al igual que España o Latinoamérica lo han sido para probar el fin de compartir contraseña), y es allí donde ya pueden disfrutarse las quince horas mensuales de Spotify y el título mensual de Amazon Music Unlimited.

