Hay quien odia tanto la intromisión de Bing que han creado una app para que Windows a Google sus molestas búsquedas

Si hay una realidad en el mercado de los buscadores web es que (al menos en España) Bing no acaba de despegar. Y no sólo eso, sino que por lo acostumbrado que está el público a Chrome, el buscador llega a ser hasta molesto. No por ser malo o necesariamente peor, sino porque Google ganó esa guerra y hay pocos argumentos para volver a abrir una pugna.

Sin embargo, a Microsoft no le basta, y allá donde ha podido, mete a Bing sin preguntarnos si nos gusta o no. Pasó en Windows Phone y pasa ahora en Windows 10 y 11. Si bien en Edge podemos cambiar de motor de búsqueda, no es así en el sistema, que también nos obliga a abrir Edge en ciertas ocasiones, aunque otro navegador sea el predeterminado.

Que "Google" sea la palabra más buscada en Bing (según Google) no ha hecho a Microsoft hacer más fácil deshacerse de Bing por completo, así que han tenido que ser los usuarios los que lo posibiliten. Así ha nacido MSEdgeRedirect.

MSEdgeRedirect: el viejo Edge Deflector ahora neutraliza a más que Edge

Edge Deflector ha sido una aplicación con la que se podía puentear el hecho de que el protocolo microsoft-edge:// abriese automáticamente el navegador Microsoft Edge en lugar del navegador predeterminado en el sistema. Microsoft ha reforzado eso últimamente, a lo que desarrolladores como Mozilla han respondido con críticas.

La respuesta por parte de la comunidad ha sido lanzar una nueva versión de Edge Deflector que, como hemos dicho, va más allá de neutralizar Edge, y con la versión 0.6 también pasa a neutralizar Bing, para que Chrome y otros navegadores busquen directamente en Google. Es importante remarcar eso, para que funcione MSEdgeRedirect hay que hacer que Edge deje de ser el navegador predeterminado. Una vez lo hayamos hecho, podremos reemplazar con qué abrir los PDF, podremos reemplazar los resultados de meteorología eligiendo el proveedor y reemplazar los de Bing hacia muchos buscadores.

En la lista encontramos Ask, Baidu, DuckDuckGo, Ecosia, Google, Sogoy, Yahoo y Yandex. Adicionalmente, la utilidad proporciona la posibilidad de elegir un buscador personalizado. Si quieres lograr algo parecido a lo que consigue MSEdgeRedirect a nivel del sistema pero respecto a navegador, y manteniendo Edge, hay extensiones como Chrometana que redirigen todo lo que ocurra en nuestro navegador a Google.