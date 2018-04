ForoCoches: vida, milagros y sombras del 'bar de internet' con un millón de euros de facturación al año

Con el auge de las redes sociales la mayoría de los foros pasaron a mejor vida. La palabra, de hecho, suena a viejuna a algunos. Pese al paso del tiempo y las modas, no todos terminaron olvidados. ForoCoches, nacido en 2003 como una comunidad para los aficionados a la automoción, ha llegado hasta nuestros días transformado en una de las plataformas más polémicas y controvertidas. "Esto es ForoCoches, no un puto foro de coches", suelen decir sus usuarios.

Nos encontramos en el centro de Madrid, en un hotel inspirado por la literatura, con el fundador y propietario del portal. Es Álex Marín, un palentino nacido en 1980, conocido en su foro con el seudónimo de Electrik. Queremos hablar de ForoCoches, radiografiar su día a día y entender su historia, la que ha plasmado en El motor del éxito: 35 claves para que tu idea triunfe, un libro en el que habla de su experiencia personal para alcanzar el éxito, mezclando un relato en primer persona y consejos de emprendedor.

ForoCoches tiene 770.000 usuarios registrados, 305.000 activos y unos 150.000 mensajes diarios

Se estima que su plataforma es el mayor foro en castellano de internet y el quinto del mundo. Tienen 770.000 usuarios registrados actualmente, explica Marín a Genbeta, teniendo en cuenta que los perfiles se borran tras estar dos años sin uso. La cifra de usuarios activos, los que han entrado al menos durante el último mes, se sitúa en los 305.000. Al día asegura que se dejan entre 100.000 y 150.000 mensajes. Genera, además, alrededor de un millón de euros al año.

El bar de internet y algo más

"Creo que esa expresión la dije yo y en algún medio sacaron como que había dicho que 'es el bar de internet' por ese motivo", declara. "Es mucha gente conversando y en un entorno que muchas veces parece un bar, un grupo de gente que habla de una forma más libre, digamos, al utilizar un nick".

Ese bar, cuya barra y mesas serían los hilos, alberga conversaciones de todo tipo. Se cuentan recetas de cocina, se tratan "las falacias del franquismo", se comparten canales de Telegram, se debate sobre funcionarios, se continúa hablando de coches, se llevan a cabo toda clase de troleadas, se destapan historias como la del "iPhone extremeño", se dan hilos calificados de épicos y también otro tipo de comportamientos que contravienen sus normas de uso.

Entre otras conductas, en ForoCoches se prohíben daños a personas o empresas con información falsa, injurias, difamación o amenazas; la difusión de datos personales de terceros sin su consentimiento; la distribución, intercambio o difusión de cualquier tipo de contenido ilegal; o la realización de comentarios xenófobos, racistas o difamatorios.

Puede haber, sí, mensajes que aparezcan así, claro. Con 150.000 mensajes al día... Es como en un blog o en un medio, los comentarios que ponen en las noticias, si no son moderados de forma previa, antes de que aparezcan, pues muchos se cuelan. Y si nadie los reporta, entonces pueden quedar ahí, en el histórico.

Porque una de las claves del éxito entre otroas, según su creador, es la falta de una moderación humana tan directa como ha existido tradicionalmente en otros foros de internet. En primer lugar, no hay usuarios ocupados de mantener limpio el lugar con el cargo de moderadores porque su creador no quiso. La moderación está en manos del conjunto de la comunidad.

Por experiencia de foros anteriores, antes de ForoCoches, que he tenido varios en el 99, cuatro años de este, y ahí sí que tuve moderadores humanos. Y veía que siempre, al final, acababa un poco con favoritismos, cada uno imponiendo sus ideas así de una forma muy particular y acababa con problemas siempre. Entre los moderadores se peleaban. Y en ForoCoches, desde el principio, dije: pues voy a hacerlo de otra forma. Y por eso decidí que fueran los propios usuarios los que fuesen como autorregulando la comunidad.

El poder de los baneos recae en los usuarios más veteranos, cuyos reportes tienen más peso a la hora de tumbar un mensaje que los más nuevos. Aunque tampoco hay mucha diferencia, explica Marín, porque "el usuario que tiene cuatro años de antigüedad, sería de 2014, tiene el mismo poder que uno de 2003, por ejemplo". Asegura que este sistema no se ha ajustado porque va muy bien. A este control se suma otro, una suerte de moderación automática que filtra palabras clave.

Sí, en los títulos, no en los mensajes, que ya sería más difícil filtrar por palabras. Pero en los títulos sí que hay palabras clave que se filtran y hace que no sean accesibles para usuarios no registrados, ni a Google... Eso también controla mucho que ese contenido se quede dentro de la plataforma.

Ciertos mensajes se eliminan a ojos de usuarios no registrados y de buscadores como Google, pero no para los usuarios de ForoCoches

Como se desprende de sus palabras, ese contenido, pese a haber sido marcado como abusivo, sigue visible para los usuarios de ForoCoches. No obstante, si los comportamientos abusivos van más allá de una frontera que no queda clara, el propietario del portal dice que esos usuarios acaban expulsados. "Acaban fuera. Cuando es xenofobia clara se depuran. A parte, como no pueden volver a entrar con las invitaciones, hacen que el control sea bastante potente realmente", declara.

La última barrera de esta moderación la lleva a cabo una empresa externa. A ella van mensajes en los que se puede estar difamando y en ella se encargan de revisarlos manualmente, nos dice. Un servicio de asistentes virtuales responsables de diferentes tareas dentro del foro, como temas comerciales y esta, de moderación.

Sin embargo, ciertas conductas continúan. Recurrentemente se denuncian en la red contenidos machistas, racistas, homófobos y situaciones de acoso. De hecho, parte de las entrevistas que ha concedido a raíz de la publicación de su libro se han tildado de "lavado de imagen" en Twitter. ¿Qué opina sobre ello?

No, yo creo que no [están lavando la cara al foro]. Todo lo que se habla es bastante... se sabe lo que hay. Tampoco veo un lavado. Bueno, hay de todo. Acabo de leer un artículo súper... de 'eldiario.es', que participa allí Barbijaputa, se llama. Y han sacado un artículo ahí súper... O sea, que hay de los dos bandos, digamos. Parece una guerra, al final.

Machismo, racismo, homobofia, política...

¿Es Forocoches un hogar de los comportamientos machistas, racistas, homófobos...? ¿El conjunto de usuarios es así?

No, eso no. Generalizar por un 1 %, digamos, al 100 %... Hay gente de todo tipo. Sí que hay mensajes y eso es lo que hemos comentado antes, que se critica por eso y "lavado de imagen" de que no hay eso... Realmente hay 305.000 usuarios activos, que escriben, y hay de todo. Con solamente un 1 %, ya son 3.000, usuarios que si te fijas en sus mensajes... Cada día hay unos 100.000, 150.000 mensajes, o sea, que hay de todo.

"El 'a fregar', por ejemplo, yo creo que ese salió de 'Los Simpson'"

Nos acordamos del "a fregar", del "todas putas"... ¿Los machistas, trols... son, en su consideración, una minoría?

Eso es, es una minoría. Pero claro, las minorías están ahí, hacen ruido... Van cayendo muchos, porque siempre... Muchas cosas es también lo que he comentado ahí, y se ha puesto como titular en esto, las frases típicas que usan como humor. Claro, frases ofensivas, que son como los memes. El "a fregar", por ejemplo, yo creo que ese salió de 'Los Simpson'. Hay un capítulo que están hablando todos en un congreso y sale una chica y dice: "Yo opino que no sé qué". Y sale Homer y dice: "¡A fregar!". Y yo creo que salió de ahí. Y es algo que se va alargando, alargando, alargando... Lo usan en el foro, como un meme de humor, pero claro, eso ofende ahora. Ahora les ha dado también por meterse con calvos, por ejemplo. Y cada vez que sale alguien, dicen "no, si es que eres calvo, tal", y bueno, los calvos, de momento, no se ofenden de la misma forma aunque sea humor también. "Vete a Turquía, no sé qué", es como una frase también. Ahora es que ofende también todo. En el tema del feminismo ofende, con razón, no digo que no. Pero hay temas que por momentos van ofendiendo a tal sector, ahora a este otro... Y en el fondo se ofenden todos y se critica todo.

Sobre la moderación o no de contenido, ¿dónde colocas la frontera de lo que se publica en el foro?

Es superdifícil controlar. Yo lo dejo un poco a la gestión de los propios usuarios y luego, cuando algo pasa las leyes, digamos. Que claro, incluso las leyes, es difícil. Está ocurriendo con cantantes y con... Es muy difícil, no sé exactamente dónde definir. Ni yo mismo, muchas veces...

¿Se deberían permitir ciertos discursos de odio? Racistas, etcétera.

Claro, ahí están los límites... Es como el artículo que he leído esta mañana, la columnista de 'eldiario.es', ahí hasta insulta, o llama, define... Es como del lado contrario, de una forma... Llamar racista a alguien también es como alguien que sea racista llame... O sea, es hacer lo contrario. O sea, insultar sin motivos o sin ninguna prueba de nada. Pero bueno, se puede... Si es opinión...

Sabes que en Twitter se suspendieron cuentas de partidos británicos xenófobos...

Es que hay unos límites... [...] No sé, tengo dudas en ese sentido, qué limites se pueden, cuáles no... Luego está la parte de humor, que muchas veces se cuelan muchas cosas, como se hacía con Franco, que muchas cosas se colaban como humor, en canciones y cosas así. Al final siempre la gente se salta y ahora como cualquiera puede generar contenido en Twitter o en cualquier medio, se lo pueden saltar. También se pueden utilizar redes tipo Tor y hacer cosas... para ser anónimo, y el que pone algo ilegal, no pueda ser pillado, digamos, por la IP o por cositas así. Es una movida.

"Busco un término medio entre dejar libertad al usuario de poder opinar un poco de lo que quiere, pero sin que tampoco se pase, porque si se pasa pues van fuera las cuentas"

¿Eres partidario de incrementar la moderación para evitar cierto tipo de mensajes o de menos limitaciones con el riesgo de que se propaguen discursos de odio, acoso...?

Busco un término medio. Entre dejar libertad al usuario de poder opinar un poco de lo que quiere, pero sin que tampoco se pase. Porque si se pasa pues van fuera las cuentas. En ForoCoches se crearon unas plataformas de derecha más... Se llaman Tercera división, algo así, que es una forma de camuflar los que son muy de derechas, y esas plataformas acabaron reportadas por los usuarios y se borraron, se bloquearon y se expulsó a la gente. Cuando se llega a los extremos, del lado que sea, veo bien que se corte. Pero en el término medio, tampoco veo bien que se corte la libertad de expresión o que se censure. Ni para un lado, ni para otro. Término medio.

¿Crees que las plataformas tenéis responsabilidad sobre el contenido de vuestros usuarios?

Las plataforma no. Pueden tener responsabilidad si algo se avisa y no se quita. Pero cuando es en tiempo real, contenido generado por terceros, no puede tener responsabilidad de lo que ponen los terceros. Es como los comentarios en los blogs. A no ser que se instaure una censura previa, que solo pueda validarse lo que... Pero hay un problema, porque también están los grupos de WhatsApp, cosas más privadas, que serían imposibles de controlar.

¿ForoCoches es de derechas?

Es de todo. De hecho, cuando Podemos estaba más arriba en votaciones, en ForoCoches hacían una encuesta mensual y salía 40 % de votantes a Podemos, el resto dividido entre los diferentes partidos. Pero en ese caso, en ese momento, podíamos decir que era de izquierdas. Y bueno, ha ido cayendo al igual que ha ido cayendo... El sondeo se hace cada mes, lo hace un chico del propio foro, y va poniendo la gráfica actualizada de lo que sale cada mes.

"Las plataforma no tenemos responsabilidad sobre el contenido de nuestros usuarios"

¿Ha subido Ciudadanos ahora?

Pues no lo sé cómo está ahora exactamente. Yo es que de política paso totalmente. Pero entonces sí que miré, porque me hacía gracia que decían que es de derechas y luego veías ahí que no coincidía con lo que decían en las votaciones.

Más política. ¿Qué te pareció que se hablase de ForoCoches en el Congreso de los Diputados? Fue Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya.

Eso fue llamativo, además vinculado a Ciudadanos. Que decían que era una escisión de ForoCoches. Rufián, además, conoce el foro porque se le hizo un AMA, como lo que hacen en Reddit. Por eso conocía el foro... Se hizo uno también a Monedero hace poco, hace un mes o así.

¿Cómo conseguís esto?

Por Twitter. Hay un chico que es el que lleva parte de comercial y redes sociales, y contactó por Twitter con él y nada, se ofreció. Rufián también, por eso lo comentó en el Congreso. Porque bueno, está como está la ideología, que es de derechas, pues lo vinculó ahí y eso crea que la gente piense... De Ciudadanos nadie ha querido hacer un AMA, o sea que... Se lo hemos ofrecido, también al PP. Y los que han aceptado han sido justamente de la idea política contraria. Bueno, del PP sí que hubo alguien que aceptó, alguien de Madrid, no recuerdo ahora el nombre, un cargo así más normal. Y fue igual: le criticaban ahí a tope... Los usuarios no es que con unos sean... No hay una ideología.

¿Y por qué ese sistema de invitaciones restrictivo en ForoCoches?

Al principio se puso para limitar precisamente eso, que gente que incumplía normas o eran trols claros, no pudieran volver a entrar de una forma sencilla. Y después ha servido para hacerlo como algo más exclusivo, diferente a las redes sociales. Porque en Facebook o Twitter te puedes registrar, si te llegan a bloquear la cuenta o alguien pone cosas, cambiar de IP, es muy fácil volver a entrar, no hay un control de DNI, ni de nada. Y en el foro hace falta invitación, que son muy difíciles de conseguir, aunque los usuarios dicen que son muy fáciles [de conseguir] por lista y tal... Pero luego está la gente ahí... Se dan poquísimas, realmente.

Modelo de negocio, el trabajo diario en ForoCoches, inversiones más allá...

¿Cuál es tu trabajo diario en la plataforma?

El actual es bastante bajo, mantengo un perfil bajo de trabajo porque he ido delegando ciertas tareas. Primero he automatizado todo lo posible, el tema de reportes, de que unos usuarios avisen de mensajes que incumplen las normas... lo hace todo un sistema automático, no hay moderadores humanos. Que todos los foros siempre han tenido moderadores que van revisando los mensajes y, en este caso, se automatiza ese proceso que es lo que más tiempo llevaría en un foro; el control. Luego, hay correos que también ahora mismo están delegados, a una empresa, para cuando hay que revisar manualmente, cuando están difamando o cualquier cosa. También se revisa todo, pero eso lo he delegado. Es el servicio que te he comentado de asistentes virtuales. Y bueno, yo controlo un poco todo eso, esos correos, que todo funcione bien. Coordinar un poco. Y luego coordinar también la parte comercial, pero ya digamos que desde una posición más de arriba. Me mandan el reporte, cómo ha ido... El tema publicidad, la que es programática y todo eso, también lo voy controlando todo. Un poco como la punta, y luego por debajo se va moviendo todo.

¿Cuál es el modelo de negocio del portal?

Publicidad. Luego hay distintos tipos de publicidad: hay programática, vía puja 'bidding' y también se está haciendo, desde hace un año y medio más o menos, nativa. Es publicidad que se ofrece directamente al anunciante y se hace un acuerdo. Fue el caso de Hawkers, con Tuenti se sacaron unas tarifas con el nombre de ForoCoches, tarifa Roto2... Cosas así más concretas enfocadas a la comunidad. Dan ventaja a los usuarios y un contacto directo a la marca.

Has dicho en alguna ocasión que venderás ForoCoches cuando te dé para retirarte, ¿cuál es esa cifra?

Sí, bueno, cuando te preguntan un precio... Yo realmente no quiero venderlo. Lo vendería por una cifra... Me refiero siempre al ejemplo de Milanuncios, que se vendió por 100 millones, que claro, es una cifra que a nadie que le digas que si lo vende pues... Y salen 50, porque son 50 en 'cash' y 50 en acciones, cuando pongo el ejemplo de esas cifras. Pero no es algo que esté haciendo, de hecho ahora estoy comprando cosas, más que ofrecer una venta o pensar en algún tipo de venta.

Y hasta el momento, ¿qué te han ofrecido?

Hace muchos años ya, en 2006 y 2009. Un grupo español de medios, grande, y en 2009 uno europeo. En esa época, claro, ForoCoches tenía muchísimo menos tráfico, diez veces menos, y me ofrecieron unos 2 millones de euros por el 51 %. Y luego no ha habido más ofertas... Yo tampoco he ofrecido nunca, ni lo he preparado. Porque a veces también, para vender un producto o un servicio así hay que prepararlo, digamos, y no he hecho nada para ello.

"Está por encima del millón de euros de facturación. Gastos hay muy pocos, o sea, que prácticamente..."

¿Nos puedes hablar de resultados económicos?

Sí, los datos que aparecen en el registro mercantil, está por encima del millón de euros de facturación. Gastos hay muy pocos, o sea, que prácticamente... El ebitda, que es con lo que se mide todo esto... Algo de gasto de personal hay este año, bueno, más que personal, es servicios. Hay uno de asistentes virtuales, que se encargan de distintas tareas, y tema comercial también, que llevan comisión de ventas.

¿Son contratados?

No, son como 'freelance', porque trabajan para más cosas a la vez. Yo soy el único trabajando, el 100 % de la empresa. El resto son servicios, contables, tema de abogados... más tema de agencias de publicidad también, todo eso va a parte y van con comisiones.

Teniendo en cuenta que en realidad eres el único empleado como tal de ForoCoches, ¿esa es toda la consideración de ampliación de equipo que has pensado?

Sí, bueno, tengo más proyectos además de ForoCoches. TodoRelatos, por ejemplo, que es el portal en castellano más grande de literatura erótica, que se creó dos años antes que ForoCoches. Es más conocido ForoCoches, pero si no estuviera, solamente con TodoRelatos podría funcionar.

¿Cuánto facturas en TodoRelatos?

No es un porcentaje como ForoCoches, igual un 10 %. Y es que es un portal en el que la versión móvil no tiene ni publicidad prácticamente. Está muy suave el tema publicitario.

"TodoRelatos, por ejemplo, que es el portal en castellano más grande de literatura erótica, que se creó dos años antes que ForoCoches. Es más conocido ForoCoches, pero si no estuviera, solamente con TodoRelatos podría funcionar"

¿Cómo ves el futuro de ForoCoches?

No me hago ese planteamiento de futuro. Veo que se va a mantener como algo diferente a las redes sociales, con una exclusividad de acceso que no lo tienen las redes. Empezó Tuenti, por ejemplo, con invitaciones al principio, pero luego lo quitaron, lo abrieron. Al principio era para los institutos, las universidades... En el caso de ForoCoches no es algo que vaya a ocurrir, que se vaya a abrir nunca el acceso. Porque se descontrolaría todo y perdería la esencia que tiene de exclusividad. Y el futuro sería una evolución de lo que hay. No hay nada previsto.

Hemos leído que quieres invertir más allá de ForoCoches, ¿qué tienes en mente?

Por ejemplo, estoy en uno que es competencia vuestra, de 'Motorpasión', que es 'Diario Motor', un blog así igual. Ahí he entrado con Daniel Seijo, que está en Menéame. También he hecho algo diferente, que sale de internet, que es asociarme con una empresa que alquila coches Tesla; hemos comprado un Model X, un Model S, ahora vamos a mirar otro Model S... para alquilarlos en Barcelona, para experiencias. Es algo relacionado con coches, ya fuera de internet, pero se puede promocionar por internet también. Y también estoy con una empresa que da hosting, optimización, seguridad con expertos que hacen análisis de sistemas... Son muy buenos, llevan sistemas bastante grandes, plataformas importantes.

Se habla de la apertura de oficinas en Barcelona...

Sí, eso es un proyecto que comenté en 'Vozpópuli'. Es por un proyecto que tengo, que la persona que lo podría dirigir está allí. Es algo que está relacionado con ForoCoches, porque sería para poner publicidad segmentada, por ciudades, y llevándolos a personas para gestionar todos los contactos con las empresas, con profesionales, talleres... Tengo el contacto con esa persona... Sería más para ForoCoches, o sector motor, pero tampoco lo podría yo en un titular. No es algo que esté inmediato. Entre un 1 y un 100 estaría en un 5 % de posibilidades de que ocurra.

La actualidad tecnológica y el libro

Zuckerberg, "¿nos dirías en qué hotel te quedaste anoche?". pic.twitter.com/TTOw4x6tTE — Genbeta (@genbeta) 11 de abril de 2018

Vamos a la actualidad. Sobre los escándalos recientes de Facebook, ¿cuál es tu opinión?

Vi una parte del vídeo del Congreso... Que estuvo Zuckerberg ahí, y le preguntaba uno de allí, de Estados Unidos, que qué opinaba él si supieran el hotel en el que había estado el día anterior o las personas con las que había hablado. Generó risas y dijo "no", que no quería que se supiera. Hay un problema con mezclar la parte de negocio con la información de los usuarios. En eso yo no estoy muy vinculado, porque como en ForoCoches no se da información... Y como mucho se podría conseguir el correo de los usuarios. Lo que opino es que hay ahí hay un problema entre privacidad y negocio, que deberían controlarlo bien sitios como Facebook, que tienen tanta información de gente, de millones de personas, la vinculación entre ellas, familias, parejas, fotos... Muchos datos privados que deberían tener mucho más control para que no sea un negocio esa información o, al menos, si es negocio que esté superbien asegurado todo.

"Hay un problema con mezclar la parte de negocio con la información de los usuarios"

¿Y sobre las fake news y la desinformación en internet? ¿Alguien tiene la responsabilidad?

Ya leí un poco... Que iba a ser como una especie de delito difundir noticias falsas... Sí, se van metiendo como controles en internet, para que no haya tanta... Como hay tanta cantidad de información. Pero opino que está bien un poco establecer control, pero claro, hay que hacerlo bien. Con el tema 'cookies', por ejemplo, ley de 'cookies'. Sale ahí y es que en cada web haya un 'banner' abajo que nadie lo lee... Si se hace así, no vale para nada. Hay que hacer las cosas de una forma que sirva para algo.

¿Por qué alguien debería leer tu libro?

Porque quiere conocer la experiencia que he tenido yo en todos estos años de internet.

Hay personas, incluso dentro de Forocoches, que vinculan tu éxito a la casualidad.

Sí, cuando cree el tema del libro, hablaban todos de la suerte.

Dicen que apenas has modificado el foro, que incluso te has aprovechado de las creaciones de los usuarios en cuanto a la aplicación...

Bueno, más que aprovechar... Lo retiré. Cuando un tercero, por ejemplo, captura tus datos, los pone en una aplicación y luego pone publicidad en su aplicación, ahí el aprovechamiento es más inverso, digamos.

De las 35 claves que das para que una idea triunfe, ¿cuál dirías qué es la más importante?