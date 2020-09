Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Michael Jordan y otras celebridades están boicoteando Facebook e Instagram: esto es lo que piden

Kim Kardashian es una de las personas más influyentes en Internet, con más de 188 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Hace unas horas publicó un comunicado en su cuenta, anunciando que "congelará" sus perfiles de Facebook e Instagram para pedirles que "dejen de obtener beneficios del odio".

Afirma que, "aunque le encanta poder conectarse directamente con sus seguidores a través de Instagram y Facebook", "no puede sentarse y permanecer en silencio mientras estas plataformas siguen permitiendo la propagación del odio, la propaganda y la desinformación".

– only to take steps after people are killed. Misinformation shared on social media has a serious impact on our elections and undermines our democracy. Please join me tomorrow when I will be “freezing” my Instagram and FB account to tell Facebook to #StopHateForProfit. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020

#StopHateForProfit

El poder y la influencia que tienen personalidades como la de Kim Kardashian se puede comprobar en el siguiente tweet de Bloomberg. Justo cuando anunció que se unía a este boicot contra Facebook e Instagram, las acciones de la compañía sufrieron una caída:

2:51 p.m. ET: Kim Kardashian says she's freezing her Facebook and Instagram accounts tomorrow, and asks others to join her.



Facebook shares: https://t.co/JmWwMqguEQ pic.twitter.com/yvMzBPErmp — Bloomberg (@business) September 15, 2020

Kardashian no es la única celebridad que ya ha confirmado que participará en este boicot contra Facebook e Instagram, y personas tan conocidas como Katy Perry, Michael Jordan, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Jennifer Lawrence, Judd Apatow, Amy Schumer o Sacha Baron Cohen también han anunciado que congelarán sus perfiles durante 24 horas.

Katy Perry declaró en su perfil de Instagram que "no puede quedarse de brazos cruzados mientras estas plataformas hacen la vista gorda a los grupos y publicaciones que difunden desinformación odiosa". Kutcher también lo ha compartido, afirmando que "estas herramientas no fueron construidas para propagar el odio y la violencia".

Eso significa que no publicarán nada en sus perfiles durante el día de hoy, miércoles 16 de septiembre. La campaña #StopHateForProfit nació el pasado mes de junio, momento en el que se produjo el trágico asesinato de George Floyd y comenzaron a multiplicarse las protestas a lo largo del país y en Internet.

En aquel momento, los grupos de activistas detrás de esta campaña solicitaron a los anunciantes dejar de invertir en publicidad en Facebook. Compañías tan importantes como Ben & Jerry's, The North Face, Patagonia, Mozilla o Upwork decidieron unirse a este boicot.

Tras estas 24 horas de silencio, famosos como Sacha Baron Cohen o Demi Lovato han anunciado que comenzarán a compartir mensajes educativos dirigidos a los más jóvenes (buscando promover la democracia y explicando "cómo las redes sociales difunden la desinformación y amplifican los mensajes de odio").