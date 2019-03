De no comerse un rosco a venderlo todo: cómo un tweet ayudó a salvar a esta tienda de donuts

Las redes sociales son una herramienta indispensable para la gran mayoría de los negocios, y en muchas ocasiones hemos escuchado aquello de "que si no estás en Internet, no existes".

Esto lo saben bien dos estadounidenses: Satharith By y su hijo Billy. Hace unos días abrieron una tienda de donuts en Missouri (Texas), pero se encontraron que tras varios días preparando bollería casi nadie se acercaba a comprarla.

"El poder del tweet"

Fue entonces cuando a Billy se le ocurrió la idea de publicar un tweet en el que aseguraba que "su padre estaba triste porque nadie se acercaba a su nueva tienda de donuts". Varias imágenes acompañaban a la publicación, mostrando el negocio y los (ya famosos) donuts.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc — Billy's Donuts (@BillysDonuts) 9 de marzo de 2019

Y es que este tweet en estos momentos supera los 760.000 likes y 341.000 likes. Pocos minutos después de publicarlo vieron como empezaban a llegar los clientes, y llevan varios días llenando el local.

De hecho, hace unos días publicaron una imagen en la que festejaban haber agotado todos los donuts, y agradecían a la comunidad por un apoyo tan masivo y totalmente inesperado.

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can't thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ❤️ pic.twitter.com/o3GQcKvVnG — Billy's Donuts (@BillysDonuts) 10 de marzo de 2019

Es impresionante como un simple tweet puede cambiar tantas cosas en tan poco tiempo. De no tener casi clientes, este pequeño establecimiento ha pasado a salir en medios de comunicación de todo el mundo y actualmente su perfil de Twitter supera los 16.000 seguidores.

Como suele suceder cada vez que algo se hace viral, muchos usuarios de Twitter publicaron fotos comprando en este establecimiento. Por un lado, se trata de una forma de apoyar a esta familia y al mismo tiempo formar parte de uno de los temas más comentados esta semana.

Dude it was really busy when I went too!! His mom was talking about how she usually knows how much to make in a day but today she didnt expect the turnout😭😭😭 and the boudin kolaches are SO good pic.twitter.com/tBKbTCI9ZQ — maleeha (@femaleeha) 10 de marzo de 2019

I didn't even need to cause the community came thruu pic.twitter.com/bHEc1afTTx — V (@vincy_bt) 10 de marzo de 2019

This is a review from a customer who just went to Billy’s Donuts this morning in Houston! I’m so glad to see the power of social media and its good impact to the real life. This thing got me to my real emotions. 😭



Credits to @/letseathtx on Instagram 🤝 pic.twitter.com/txqFgcJPlK — Hana (@reihene) 10 de marzo de 2019

Congrats to the By family for today's success! For those following, read more here: https://t.co/s98FcGTlAH pic.twitter.com/ksJyMze2Qi — KPRC 2 Houston (@KPRC2) 10 de marzo de 2019

The power of the tweet works. Billy's Donuts has long lines this morning. pic.twitter.com/yuKIfcPq0R — Gil Gredinger (@photog72) 10 de marzo de 2019

Un usuario habla del "poder del tweet", mostrando una imagen en la que se ve a varias personas haciendo cola dentro de la tienda. Esta foto contrasta con la que vimos en el tweet que originó todo esto.

Get 'em while they're hot! https://t.co/OfwgnVFhHs — Twitter (@Twitter) 11 de marzo de 2019

Obviamente, Twitter ha sabido aprovechar esta situación para promocionarse, poniendo esta historia de ejemplo de todo lo que se puede conseguir mediante su plataforma.