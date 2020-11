Twitter también te avisará cuando des like a un tweet marcado como "potencialmente engañoso"

Hace unas horas, Donald Trump publicó un tweet en el que parece dar luz verde al inicio de la transición de poder en los Estados Unidos. Poco a poco, va cerrándose una campaña electoral en la que las redes sociales han jugado un papel esencial.

En los últimos meses, han sido bastantes ocasiones en las que la red social ha marcado como "engañosos" algunos tweets de Trump. Este aviso aparecía cuando tratabas de hacer retweet en dichos tweets.

Avisos también en los likes

Ahora la compañía ha expandido esta medida, y a partir de ahora también recibiremos un aviso cada vez que tratemos de darle a me gusta a un tweet que ha sido marcado como engañoso.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.



These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ — Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020

Como vemos en el tweet superior, la plataforma asegura que gracias a este tipo de avisos han conseguido disminuir en un 29% los retweets de tweets que contenían información engañosa, y es por eso que han decidido llevarlo también al botón con forma de corazón.

Precisamente, hace unas semanas Twitter reveló que entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre etiquetaron unos 300.000 tweets por "contenido potencialmente engañoso". De todos ellos, 456 fueron bloqueados y así no permitir que se hicieran retweets o que recibieran likes.

Jane Manchun Wong, especialista en hacer ingeniería inversa de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, descubrió esta nueva medida a principios de este mes:

Twitter is working on misinformation warning on Likes, just like the ones for Quote Tweets / Retweets pic.twitter.com/BLlmaw5RZK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 9, 2020

La red social ha puntualizado a The Verge que esta nueva medida llegará esta semana a la versión web y a iOS, y aseguran que llegará también a Android en las próximas semanas.