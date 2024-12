X (Twitter) lleva horas caída para muchos usuarios en España. Esta es la solución para seguir viendo los mensajes [Actualizado]

Actualización: X ha vuelto a funcionar con normalidad.

La red social X lleva con problemas de acceso desde las 20.00 horas del domingo. A diferencia de otras ocasiones, no se trata de algo puntual o subsanado rápidamente. Tal y como muestra Downdetector, durante la mañana del lunes son muchos los usuarios que siguen sin poder cargar el contenido de la plataforma.

El problema esta en la carga de la página web. Ni la web de escritorio ni el sitio móvil están cargando correctamente los tuits. La aplicación móvil, que es lo más usado, sí muestra todo el contenido, tanto el texto como los apartados multimedia.

Un posible problema de DNS o un bloqueo de operadora

Entrando en X.com, los navegadores son capaces de cargar la interfaz. El problema viene con las publicaciones: no aparecen. Y hay un problema mayor si usamos el dominio clásico, pues Twitter.com directamente no carga. Así que uno de los problemas puede estar en que las DNS no son capaces de resolver correctamente la dirección del dominio.

A falta de confirmar cuál es el origen del problema, muchos usuarios apuntan a que no se extiende a todos los operadores, sino que el problema está localizado en la red de las operadoras de Telefónica, O2 y Movistar. Nuestros compañeros de Xataka Móvil lo confirman: tanto la primera como la segunda operadora dan problemas, incluso haciendo tethering desde un smartphone. Por ello, otra posibilidad es que se esté bloqueando X en esa red por algún tipo de error.

Si eres un usuario afectado por esta problemática, la solución está en navegar utilizando una red privada virtual o VPN. Puedes utilizar desde opciones de pago como NordVPN hasta VPN gratis como Warp o la VPN incluida de forma gratuita en Opera.

Nos hemos puesto en contacto con Movistar, y actualizaremos si obtenemos más información sobre el problema.

