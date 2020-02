Google lanza un test sobre phishing para saber si eres capaz de detectar cuándo te están engañando

En Internet siempre habrá alguien intentando robarte, y es que la escala de las campañas de phishing es lo que más llevan a su favor, que a mientras más gente intentan engañar, más posibilidades tienen de que uno caiga. En España no hace mucho se puso de moda la de Correos.

Conocido como "suplantación de identidad", el phishing es una de las plagas más grandes entre los métodos de abuso informático, especialmente en el correo electrónico, donde cada vez se inventan formas más ingeniosas para intentar engañarte y saltarse filtros de spam. De ahí que Google haya lanzado este cuestionario para sepas que tan bien se te da identificar estas estafas.

Correos extraños 👽, enlaces rotos 💔, cuentas sin foto de perfil 👤 y que te hablan como un robot 🤖 …



Probablemente no lo sepas, pero estás siendo víctima de “Phishing” y no, no es otro deporte de moda.



Detéctalo con este test https://t.co/zGmqyjsLVH #SID2020 pic.twitter.com/6lbLQpXyOa — Google España (@GoogleES) February 13, 2020

¿Este correo es phishing o es legítimo?

Esa es básicamente la única pregunta del cuestionario, en el que Google te mostrará múltiples emails de ejemplo tal y como los verías en tu bandeja de entrada de Gmail, para que observes bien y deduzcas si se trata de un correo legítimo o de un intento de phishing.

Los ejemplos son pan de todos los días, pero muchos están bastante bien diseñados y para una gran cantidad de usuarios despistados sería muy fácil caer. Lo primordial aquí es mirar el remitente y si es de confianza, y mirar el enlace completo al que nos llevará un link antes de hacer click en él.

Una vez que respondes, Google te explica en detalle por qué el email era phishing y cómo puedes hacer para identificarlo como tal

Google te explicará sobre la importancia de revisar las URLs que contienen el mail antes de ir a ellas, tener especial cuidado con los dominios engañosos que parecen provenir de empresas reales, pero terminan siendo falsos.

Si algo te parece sospechoso, mejor no abrirlo. Especialmente si no estabas esperando enlaces o archivos adjuntos de nadie. En total se te harán ocho preguntas, y te dirán cuántas has acertado al final. Puedes volver a realizar el test cuantas veces quieras