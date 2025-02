Parece ser 'del médico', pero es mala idea que pinches en este SMS: cuando lo recibas, no caigas en la trampa

Una nueva estafa está cobrando notoriedad en los últimos días mientras se difunde a través de mensajes de texto. Lo denunciaba en su cuenta de Instagram el asesor fiscal Miguel Ángel Mejías, cuando alertaba a los usuarios sobre un SMS que simula provenir del sistema público de salud y que solicita a los destinatarios que 'actualicen' su tarjeta sanitaria.

El mecanismo del fraude

Estamos ante una técnica conocida como smishing, en la que los ciberdelincuentes manipulan a sus víctimas para que pulsen en un enlace que les haya llegado en un mensaje de móvil e introduzcan sus datos personales y/o financieros en la web a la que son redirigidos.

En este caso, el mensaje fraudulento insta a los usuarios a hacer clic en un enlace para completar la supuesta actualización de su tarjeta sanitaria; la página web falsa, que imita a la de una entidad de salud oficial, les solicita información variada (como datos bancarios o credenciales de acceso) lo que puede derivar en un robo de identidad o en el vaciado de cuentas bancarias.

Desconfía de cualquier comunicación sospechosa: si recibes un mensaje como este, verifica y, sobre todo, evita interactuar con él





No contestes. Mejor comprueba

Mejías enfatiza en su mensaje la importancia de no responder al SMS, de no hacer clic en los enlaces proporcionados y, sobre todo, de no llamar al número que aparece en el mensaje. Cualquier interacción con estos elementos puede terminar poniéndole en bandeja nuestros datos a los ciberdelincuentes.

Ante la incertidumbre que pueden generar estos mensajes, Mejías recomienda a los ciudadanos que acudan directamente a su centro de salud más cercano para verificar la veracidad de cualquier comunicación que reciban. Allí podrán comprobar que las 'actualizaciones online' de las tarjetas sanitarias son un puro invento.

Tres claves para evitar el phishing

Para protegerte de este tipo de fraudes, es fundamental seguir tres reglas básicas:

No hacer clic en enlaces sospechosos. Los ciberdelincuentes suelen utilizar SMS, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para propagar estos engaños. No compartir datos personales. Ninguna entidad fiable solicitará información sensible a través de mensajes de texto. Contactar con el banco ante cualquier sospecha. Si se ha proporcionado información personal por error, es recomendable comunicarse con la entidad financiera para que tome medidas de seguridad.

