Puedes ahorrar tiempo cuando tecleas comandos en la terminal si usas alias. Así puedes hacerlo en Windows, Linux y Mac

Usar la terminal puede parecer intimidante al principio, pero quienes la dominan saben que es una herramienta notablemente útil; ya sea instalando programas hasta automatizando toda clase tareas, escribir comandos puede ahorrarte muchos clics… pero también puede consumir mucho tiempo si tienes que estar tecleando una y otra vez las mismas instrucciones y rutas.

Por suerte, existe una solución sencilla y elegante para esos casos: los alias. Con ellos puedes acortar cualquier comando —o conjunto de comandos— a una palabra clave fácil de recordar. En este artículo aprenderás qué son, por qué te harán más productivo y cómo crearlos en los principales sistemas operativos: Windows, Linux y macOS.

¿Qué es un alias y para qué sirve?

Un alias es básicamente un "atajo de teclado" dentro de la terminal. Te permite asignar un nombre corto a un comando (o conjunto de comandos) más largo.

Por ejemplo, si sueles escribir esto:

"git status"

Puedes crear un alias llamado 'gs', y a partir de ese momento, para obtener el mismo resultado, bastará con teclear:

"gs"

Este pequeño cambio puede ahorrarte segundos cada vez que lo uses, pero en una jornada completa —y sobre todo en proyectos donde usas la terminal constantemente— el ahorro acumulado es notable.

Ventajas de usar alias

Ahorro de tiempo: Evitas teclear comandos largos o difíciles de recordar. Evitas errores: Menos teclear significa menores probabilidades de escribir mal una orden. Personalización: Adaptas la terminal a tu flujo de trabajo. Estandarización: Puedes compartir tus alias con tu equipo para que todos trabajen igual.

Cómo crear alias en Linux y macOS

Linux y macOS comparten un entorno muy similar, ya que ambos usan shells como bash, zsh o fish. Los alias se crean y guardan de forma parecida.

Alias temporales

Puedes crear un alias directamente en la terminal (que sólo será válido durante la presente sesión, hasta que cierres la terminal), así:

alias nombre_alias='comando_original'

Ejemplo:

alias gs='git status' alias ll='ls -lAh'

A partir de ese momento, 'gs' mostrará el estado de Git y 'll' listará los archivos con detalles. Sin embargo, si prefieres alias que puedan permanecer entre sesiones, sigue leyendo.

Alias permanentes

Los alias permanentes se guardan en los archivos de configuración de tu shell (dentro de ru carpeta de usuario):

En bash : ~/.bashrc

: ~/.bashrc En zsh (macOS moderno): ~/.zshrc

(macOS moderno): ~/.zshrc En fish: ~/.config/fish/config.fish

Abre el archivo con tu editor favorito, por ejemplo:

nano ~/.bashrc

y añade tus alias al final de dicho documento, por ejemplo:

alias gs='git status' alias gl='git log --oneline --graph --decorate' alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade -y'

Guarda el archivo y ejecuta:

source ~/.bashrc

Esto 'recarga' la configuración para que los alias estén disponibles inmediatamente.

¿Puede un alias sobreescribir el comando original?

Sí. Puedes hacer que la primera opción del shell cuando se le introduce un comando no sea ejecutar su versión original, sino la alterada por ti mediante alias. La forma más común de usar esta función es especificar modificadores sin tener que recordarlos.

Por ejemplo, para evitar meter la pata de manera espectacular usando comandos potencialmente peligrosos como 'rm' (capaz de borrar masivamente archivos y carpetas de tu disco duro), puedes pasarle el modificador '-i', que fuerza al comando a solicitar confirmación interactiva para cada fichero a eliminar:

alias rm='rm -i'

¿Y los alias para comandos múltiples?

Un alias no tiene por qué ser un solo comando: también puedes encadenar varios usando '&&' o ';'.

Por ejemplo:

alias updateclean='sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y'

Este alias actualizará el sistema y limpiará archivos innecesarios con una sola orden.

Cómo crear alias en Windows (PowerShell)

En Windows también puedes crear alias, aunque el sistema funciona de forma un poco diferente.

Alias temporales en PowerShell

Ejecuta en la terminal:

Set-Alias gs git status

Sin embargo, PowerShell no interpreta argumentos complejos igual que Bash, por lo que para comandos más elaborados conviene usar una función. Por ejemplo:

function gs { git status }

Guarda este alias en la sesión actual y funcionará mientras no cierres la ventana.

Alias permanentes en PowerShell

Para mantenerlos después de reiniciar, debes añadirlos a tu perfil de PowerShell.

Primero, verifica si existe un perfil:

Test-Path $PROFILE

Si devuelve False, créalo con:

New-Item -Path $PROFILE -ItemType File -Force

Luego, edítalo:

notepad $PROFILE

Y añade dentro tus alias o funciones. Por ejemplo:

Set-Alias ll Get-ChildItem function gs { git status } function gl { git log --oneline --graph --decorate }

Guarda el archivo, cierra y abre PowerShell nuevamente. Tus alias estarán listos.





Imagen | Marcos Merino mediante IA

