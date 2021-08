El lanzamiento de Windows 3.1 en Japón fue un evento tan grande que hasta lo llamaron "El día de Windows"

Los lanzamientos de sistemas operativos hoy en día son un evento tecnológico más de la semana del que poca gente, salvo los más aficionados, terminan hablando por más de unos días. Un anuncio en Twitter, un vídeo, o unas notas de versión que casi nadie lee, todo se repite en seis o doce meses

En los 90 la historia era diferente, ese lanzamiento histórico de Windows 95 cuando Microsoft tenía fanboys, fue todo un acontecimiento, hasta contrataron al elenco de 'Friends' para hacer un comercial. Para ese entonces Microsoft ya había consolidado Windows como el sistema operativo de ordenadores personales, pero unos pocos años antes, en 1993, en Japón se lanzaba Windows 3.1, y ese también fue un gran evento en la nación asiática por varias razones.

En Japón, a pesar de que el país siempre estuvo y sigue estando a la vanguardia de la industria electrónica, la adopción del ordenador personal se mantuvo muy lenta por años. A diferencia de en muchos países de occidente acostumbrados a usar máquinas de escribir, en Japón costaba pasar a usar los teclados, y la gente seguía prefiriendo usar lápiz y papel, y como alternativa había un enorme mercado de procesadores de texto físicos.

Esto comenzó a cambiar con la "invasión estadounidense" de IBM y los sistemas operativos DOS, el bajo de los costes y la llegada de más marcas como Compaq o Apple. Nadie empujó tanto su propia versión de DOS como Microsoft.

Cuando Microsoft lanzó Windows 3.0 en Estados Unidos en 1990, vendían más o menos un millón de copias al mes. Mientras tanto, en Japón, esa versión tuvo una terrible fama de estar llena de bugs y vendió menos de medio millón de copias en dos años. Esto cambió significativamente con el lanzamiento de Windows 3.1.

En 1993, Microsoft lanzó Windows 3.1J en Japón, con soporte para japonés, y lo que en occidente fue una actualización menor para el ultra exitoso Windows 3.0, en Japón fue algo completamente nuevo y en mayo de ese año todas las revistas de computación en Japón tenían a Windows 3.1 en la portada.

Microsoft terminó vendiendo casi un millón y medio de copias en su primer año. Windows 3.1 incluso tuvo un comercial en la televisión japonesa bastante... japonés (el vídeo arriba). La empresa supo "subir el hype" por el lanzamiento y hasta llamaron al 17 de mayo de 1993 como "El día de Windows".

The Windows 3.1 launch in Japan on 5/17/1993 was a huge event -- so huge, in fact, that it was dubbed "The Day of Windows"!



WaPo has an archived article from the time here: https://t.co/wWr4OZwpil



This super-rare memento commemorated that day, and now I *FINALLY* own one!🤩🤩🤩 pic.twitter.com/PpVFEpxnLR