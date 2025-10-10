Millones de personas usaron Windows XP gratis con la mítica clave "FCKGW-RHQQ2-YXRKT...". Han desvelado su origen

Dave W. Plummer es un viejo conocido del mundillo de Windows. Aunque lleva un par de décadas alejado de Microsoft, fue desarrollador en la compañía, y fue clave en la creación del Administrador de tareas, sobre el que a día de hoy sigue aconsejando para sacarle todo el partido. Pero Plummer fue mucho más que eso en Microsoft, y ha contado en X la historia de la legendaria clave: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8.

Muchos usuarios llegamos a aprendernos esta clave o similares. Su uso llegó a hacerse sinónimo de instalación de Windows XP, y lo más sorprendente de todo es que se filtró incluso antes de que el sistema se lanzara oficialmente al mercado en octubre de 2001. Plummer trabajó en Windows Product Activation (WPA), y sabe de primera mano qué pasó.

Qué pasó con la legendaria clave

Durante mucho tiempo, ha corrido el rumor de que Microsoft fue hackeada, y que en el ataque, los hackers se hicieron con esta clave. Según cuenta ahora Plummer, la realidad fue otra: un error por parte del equipo de desarrollo del sistema acabó en una "filtración desastrosa". Dicha filtración acabó en manos del grupo de software warez "devilsOwn".

Aunque aún no había redes sociales, la comunidad de descargas P2P y las listas de correos estaban muy activas en la época, y la clave corrió como la pólvora Internet, hasta el punto de que llegó incluso a usuarios inexpertos y permitió hasta actualizar el sistema sin problemas.

Windows XP contaba con el sistema de activación que hizo que FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 fuera posible, y consistía en un proceso que generaba una clave para el hardware de cada usuario, y que tenía que validarse online. Sin embargo, FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 era una clave generada dentro de la propia Microsoft que el sistema reconocía como auténtica: los servidores asumían que estaban ante una instalación de alto volumen, empresarial, y no comprobaban el resto de variables del sistema. "No hacía falta llamar a casa", decía Plummer, en referencia a la comprobación en los servidores de Microsoft.

Microsoft tardó años en dejar de considerar válida la clave, pero para entonces, ya había parches y cracks de activación que también se saltaban el proceso de forma satisfactoria para el usuario. Arreglarlo a tiempo habría sido tan sencillo como que la clave, que estaba en la lista de claves permitidas o "lista blanca", pasara a la lista "negra".

