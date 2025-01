Si usas Windows 10 perderás el soporte para Microsoft 365 a final de año. Una nueva forma de forzarte a pasar a Windows 11

No es ningún secreto que este año se acaba el soporte de Windows 10. Concretamente a finales de octubre. Esto provocará que mucha gente tenga que buscar alternativas, ya que quedará totalmente desprotegida al no recibir ningún tipo de actualización de seguridad. Lo más probable para Microsoft es que la mayoría acaben actualizando a Windows 11.

Con el fin de Windows 10 no solo se va a perder el soporte de este sistema operativo mítico. También se ha anunciado por parte de Microsoft, como si fuera una forma de presionar a los usuarios, que la suite ofimática de Microsoft 365 tampoco contará con soporte si se queda en Windows 10.

Microsoft 365 tampoco recibirá actualizaciones si está en Windows 10

Neowin ha recogido este dato tan importante tras detectar un cambio en la documentación de Microsoft que detalla cómo se puede hacer la migración de Windows 10 a Windows 11. En esta se describe que si no se actualiza a la versión más reciente no se va a poder usar las aplicaciones de Microsoft 365 con sus últimas actualizaciones:

Por último, las aplicaciones de Microsoft 365 ya no serán compatibles a partir del 14 de octubre de 2025 en dispositivos con Windows 10. Para usar las aplicaciones de Microsoft 365 en tu dispositivo, tendrás que actualizar a Windows 11.

Es fundamental destacar que esto no significa que no se vayan a poder ejecutar los programas de Microsoft 365 en Windows 10. Lo que significa este mensaje es que no van a recibir ningún tipo de actualización con nuevas funciones ni tampoco con la solución de los bugs que se puedan presentar.

Microsoft apunta precisamente que "si estás ejecutando Microsoft 365 en un dispositivo con Windows 10, las aplicaciones seguirán funcionando como antes. Sin embargo, recomendamos encarecidamente actualizar a Windows 11 para evitar problemas de rendimiento". Sin duda es un reclamo más para poder tener a más usuarios en Windows 11 si quieren disfrutar de lo último de la suite ofimática.

Hasta el momento Microsoft nunca se había enfrentado a un problema como este, donde Windows 10 sigue por delante en cuota de mercado que Windows 11. Algo que pone en riesgo a millones de usuarios a partir de 14 de octubre. Es por ello que tienen graves problemas por delante y que ahora mismo están pendientes de solucionar.

