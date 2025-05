Windows tiene una herramienta integrada para analizar tu PC en tiempo real que quizás no conocías: así puedes invocarla

Aunque la mayoría de usuarios conocemos el Administrador de Tareas de Windows, santo grial de la solución a buena parte de nuestros problemas en este sistema operativo, existe otra utilidad más avanzada que quizás no conocías y que también resulta muy útil para determinados casos: el Monitor de Rendimiento.

Esta potente herramienta permite supervisar en detalle la actividad del sistema, identificar procesos que puedan estar afectando al rendimiento y obtener métricas precisas sobre el funcionamiento de nuestro PC. Bajo estas líneas te contamos cómo puedes usar esta herramienta para sacarle el máximo partido.

Qué es el Monitor de Rendimiento y para qué sirve

Ventana de inicio del monitor de recursos

El Monitor de Rendimiento es una aplicación integrada en Windows que ofrece información exhaustiva sobre el uso de recursos del sistema en tiempo real. A diferencia del Administrador de Tareas, que proporciona datos básicos, esta herramienta permite un análisis profundo de múltiples aspectos del ordenador.

Su función principal es mostrar gráficos dinámicos con métricas de rendimiento que se actualizan constantemente, permitiendo detectar problemas, cuellos de botella o comportamientos anómalos en el sistema.

Cómo acceder al Monitor de Rendimiento

El porcentaje de tiempo del procesador es la métrica por defecto de la herramienta

Invocar esta herramienta es sencillo y se puede hacer de dos formas:

Podemos simplemente dirigirnos al cuadro de búsqueda de la barra de tareas y escribir "Monitor de Rendimiento" También podemos acceder presionando Windows + R, escribir ‘perfmon’ (sin las comillas y pulsar sobre ‘Aceptar’

Una vez abierto, aparecerá una interfaz con múltiples secciones y opciones de configuración.

Funciones principales de la herramienta

Monitorización en tiempo real

Monitor de rendimiento + Monitor de recursos

Por defecto, el Monitor de Rendimiento muestra un gráfico que representa los últimos minutos de actividad del procesador. Sin embargo, esta configuración básica es solo la punta del iceberg.

Lo verdaderamente interesante es la posibilidad de añadir cientos de contadores diferentes que monitorizan aspectos específicos del sistema: estado de la batería, información de BitLocker en nuestras unidades de almacenamiento, adaptadores de red y Bluetooth, y muchos otros componentes.

Personalización de gráficos

Así podemos agregar contadores de todo tipo en el monitor de rendimiento

Los usuarios pueden elegir entre diferentes tipos de visualización, como gráficos de líneas o histogramas, según sus preferencias. También es posible guardar configuraciones específicas como archivos HTM que se pueden abrir en Microsoft Edge, aunque según XDA Developers, esta función tiene algunas limitaciones en Windows 11 comparado con versiones anteriores.

Informes detallados mediante conjuntos de recopilación

Otra de las características más interesantes es la capacidad de generar informes basados en conjuntos de datos predefinidos. Windows incluye dos conjuntos por defecto que recopilan información durante 60 segundos y generan análisis extremadamente detallados.

Estos informes muestran datos como interrupciones del procesador por núcleo, tiempo de uso de CPU desglosado por núcleo, y diagnósticos del sistema que pueden detectar errores en la configuración de software y hardware.

Creación de conjuntos personalizados

Podemos ocultar o mostrar cualquier contador que hayamos agregado, así como exportar los datos en informes detallados

Para usuarios avanzados, el Monitor de Rendimiento permite crear conjuntos de recopilación de datos personalizados. Esto significa que se pueden combinar únicamente las métricas relevantes para una situación específica, evitando información innecesaria y focalizándose en los aspectos que realmente importan.

Además, es posible ajustar la duración de la recopilación para obtener una visión más amplia del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Una herramienta muy potente que hay que saber cuándo usarla

A pesar de sus bondades, no se trata de una herramienta que siempre necesites. El Monitor de Rendimiento resulta especialmente valioso cuando necesitas diagnosticar problemas de rendimiento persistentes que no logras identificar con herramientas básicas. También es fundamental para identificar procesos específicos que están consumiendo recursos de forma excesiva y afectando al funcionamiento general del sistema. Básicamente, puede ser el compañero al que recurrir cuando ves que algo no funciona como debe y quieres analizar cuál es la raíz del problema. También es un gran aliado cuando descargamos un nuevo programa y queremos ver cómo afecta al rendimiento de nuestro PC.

Aunque su interfaz pueda parecer compleja inicialmente, desde luego el Monitor de Rendimiento es una de las utilidades más completas disponibles en Windows, por lo que si usas tu PC de manera intensiva, quizás te convenga tenerla a mano para cualquier problema que te pueda surgir.

