10 frases comunes de una persona emocionalmente inmadura, según expertos en comunicación. Puede ser un compañero de oficina o tu jefe

Muchas veces analizamos comportamientos de las personas que definen ciertas características, de acuerdo con expertos en psicología. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces nuestros compañeros de oficina, con los que inevitablemente pasamos muchas horas, o nuestros jefes, pueden tener ciertas actitudes molestas y conocer más respecto a la psicología puede ser una ayuda para no tomarnos ciertos comportamientos como algo personal.

Hoy vamos a conocer más a fondo qué define a alguien que es emocionalmente inmaduro. Sus comportamientos a veces pueden ser agotadores para quienes los rodean y, de acuerdo con dos psicólogos expertos en migración, tienen ciertas frases que los definen.

Como recoge Minha Vida, en términos generales, podemos decir que una persona emocionalmente inmadura tiene dificultades para manejar sus emociones y aún no ha desarrollado su inteligencia emocional. Tienden a actuar a la defensiva, a desviar la culpa, a mostrar actitudes infantiles, tienen poca flexibilidad mental y evitan asumir responsabilidades. Todos hemos tratado con personas así, muchas ocasiones en nuestro trabajo y podemos reconocerlas por ciertas frases.

Kathy y Ross Petras -hermanos y coautores del libro «Lo estás diciendo mal» y del podcast del mismo nombre-, explican que cualquiera "puede correr el riesgo de parecer emocionalmente inmaduro ante los demás", cuando no tiene cuidado. Sus frases que los delatan son:

«No es culpa mía»

Kathy y Ross Petras explican que las personas emocionalmente inmaduras suelen ser incapaces de asumir la responsabilidad de sus propios actos cuando algo sale mal. Quieren evitar dar la sensación de perder el control sobre sus propias decisiones.

Sin embargo, asumir responsabilidades puede tener un impacto positivo en nuestra identidad, ya que nos permite cambiar y evolucionar. Una persona emocionalmente inmadura tiende a eludir la responsabilidad o culpando directamente a los demás con afirmaciones como «si no hubieras hecho esto, esto no habría pasado».

«No necesito darte explicaciones»

Hay una diferencia entre no necesitar justificar cada elección personal y utilizar esta frase como excusa para evitar cualquier responsabilidad o ser responsable con otras personas. Como explican Kathy y Ross Petras, esta afirmación puede utilizarse para eludir conversaciones importantes y evitar rendir cuentas por determinadas actitudes.

«Estás exagerando»

Los hermanos Petras explican que esta frase combina la manipulación psicológica con un intento de desviar la culpa. Incluso es muy común para hacer 'luz de gas' o 'gaslighting' a otras. Es decir, un intento de invalidar los sentimientos, percepciones y opiniones de otra persona. Con esta frase lo que se transmite es: "el problema no soy yo, sino tú, que estás malinterpretando la situación». Este tipo de frase acaba despreciando los sentimientos de la otra persona.

«¿De qué estás hablando? Yo nunca he dicho eso».

Frases como «¿De qué estás hablando?» o «¡Yo nunca dije eso!» son formas clásicas de gaslighting, de nuevo. Cambiar la realidad y así eludir las responsabilidades de lo que alguien dijo.

«Da igual»

Si estás conversando con alguien, sobre un problema y la otra persona decide que "da igual", explican los expertos que "el mensaje es que no hay interés en continuar el diálogo para resolver el problema. Sólo quieren poner fin a la discusión". Puede ser una forma emocionalmente inmaduro de interrumpir la comunicación e incluso impedir debates futuros al respecto.

«Es tu problema, no el mío»

Para Kathy y Ross Petras, esta frase es un claro ejemplo de transferencia de responsabilidad. Quienes la utilizan intentan distanciarse de una situación compleja evitando asumir su responsabilidad.

«Estás hablando del pasado»

Según Kathy y Ross Petras, las personas emocionalmente inmaduras recurren a esta frase cuando alguien menciona errores que han cometido. Dicen esto porque "no quieren aprender de sus errores" y no quieren tener una conversación honesta sobre lo sucedido. Que algo haya sucedido previamente no le quita la gravedad o no impide que haya tenido un impacto negativo.

«Estaba bromeando»

El experto en comunicación John Bowe explica que esta frase no sólo demuestra poca inteligencia emocional, también puede ser grosera. La gente inmadura, en vez de admitir un error porque entra en conflicto con el concepto que tienen de sí mismas, quitan importancia a lo que han hecho aludiendo a que era una broma. Esto no resuelve el problema fundamental: aceptar que sus palabras pueden haber herido a alguien.

«Tú siempre/tú nunca»

"En lugar de entablar una conversación honesta y constructiva o utilizar ejemplos concretos, las personas emocionalmente inmaduras hacen una acusación general y la utilizan para poner fin a la discusión", explican Kathy y Ross Petras.

«Todo el mundo lo hace»

Los adultos emocionalmente inmaduros la utilizan para justificar su comportamiento. Una vez más, es un intento de eludir la culpa. Creen -e intentan hacer creer a los demás- que no son responsables de sus actos, ya que "sólo siguieron a la multitud", como explican los expertos.

