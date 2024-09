Cinco vídeos para aprender técnicas de estudio. Ideal para la vuelta a las clases de septiembre

Septiembre ya ha comenzado, y esto significa dos cosas: el verano del fin está cada vez cerca y el curso escolar 2024-2025 está a punto de comenzar. Miles de estudiantes arrancarán este mes de septiembre las clases en diferentes ámbitos educativos como primaria, secundaria, bachillerato y universidad.

Tanto los universitarios de nuevo ingreso como los alumnos de segundo de bachillerato se van a encontrar importantes retos por delante. Los primeros van a dar un gran salto en su forma de estudiar y también en la forma que reciben las clases. Los de segundo de bachillerato se van a enfrentar a una novedosa prueba de acceso a la universidad que aumenta considerablemente su dificultad y para la que no hay dificultades.

Esto hace necesario que se tengan que reforzar los métodos de estudios, para tener desde el primer minuto todo listo para sacar el curso adelante de la mejor forma posible. Ante esto es importante tener en cuentas las diferentes técnicas de estudio que existen, y para ello podemos acudir a YouTube. Es por ello que en este artículo te haremos un recopilatorio de los mejores vídeos que puedes reproducir para reforzar tu método de estudio.

Los mejores vídeos para mejorar tus técnicas de estudio

Empezamos con el vídeo de Adrià Solà que es un gran fanático de la pedagogía y licenciado en Ciencias Políticas y Filosofía. En este vídeo quiere retirar el mito de que el hecho de resumir los temas o usar las técnicas de pomodoro no es lo mejor que puedes hacer para estudiar. Por ello, apunta a desarrollar la memoria y estructurar tu tiempo para ser lo más productivo posible en el estudio.

Como segunda opción interesante tenemos el vídeo de este mismo creador de contenido pero donde hace un mayor hincapié sobre el método de estudio Active Recall. Un método que ha sido respaldado por diferentes científicos como uno de los mejores para integrarlo en las sesiones de estudio En ese vídeo con ejemplos prácticos vas a poder saber cómo implementarlo en tu día a día.

La memoria a veces puede ser uno de los grandes obstáculo que tenemos en nuestro estudio, y el creador Joan López trata de darnos las mejores técnicas de estudio para potenciar la memoria. De esta manera hace un gran hincapié en el uso de imágenes que te permitan asociar contenidos y que se terminen almacenando mejor en tu memoria.

Pero si quieres agrupar diferentes técnicas en un solo vídeo de explicación, puedes recurrir al canal de Carolette Martin que el año pasado ya publicó un interesante vídeo con 10 técnicas de estudio. Entre estas se agrupa la técnica Feyman, Letiman, SQ3R, el uso de mapas mentales o incluso el estudio mientras se está durmiendo.

Y si ya quieres un auténtico completo, Pablo Lomeli cuenta en su canal de YouTube con una extensa lista titulada "Curso de técnicas de estudio". A través de esta serie de vídeos trata de dar las herramientas necesarias para estudiar mucho más rápido. Simplemente tienes que ir a aquel que te llame más por el contenido que ofrece.

Pero como ocurre siempre, cada estudiante tiene una técnica de estudio. Es posible que a alguien le vaya muy bien Pomodoro, pero a otras personas no. Esto hace que no se pueda tratar de imponer una técnica de estudio, sino ir buscando aquella que pueda ser mejor para el estudiante en cuestión. Y por opciones no será.

Imágenes | Aaron Burden

En Genbeta | Tres hábitos básicos para estudiar que las personas que aprueban todos los exámenes con nota llevan a cabo, según un experto