Comprar un portátil sin sistema operativo Windows no es ningún problema: esto es lo que recomendamos instalar

Desde los años 90, Microsoft mantiene acuerdos con los principales fabricantes de ordenadores portátiles del mundo en los que, a cambio de suministrarles licencias OEM (más ajustadas de precio que las retail y, al contrario que estas, vinculadas a una determinada configuración de hardware), dichos fabricantes se comprometen a no vender equipos carentes de sistema operativo.

Dejando de lado las máquinas Apple, en el 99% de los casos, eso se traduce en que los portátiles traen preinstalada alguna versión de Windows (frecuentemente Windows Pro o Windows Home)...

...pero, en realidad, esos acuerdos no obligan a los fabricantes a instalar ningún sistema operativo de Microsoft. Por ello, algunos recurren a sistemas operativos libres, como Ubuntu Linux o, más frecuentemente, al casi desconocido (pero mucho más preinstalado de lo que parece) FreeDOS, un clónico del vetusto MS-DOS.

La razón por la que puede haber fabricantes que ofrezcan equipos con Linux o FreeDOS aun manteniendo acuerdos con Microsoft es que eso les permite ofrecer equipos más baratos en el mercado, gracias al hecho de que pueden ahorrarse el precio de la licencia del equipo en cuestión. Y es que, cuando compramos un portátil, es raro que estemos pagando únicamente por el hardware del mismo.

Si de primeras tu intención ya era usar un SO no-Windows, comprar uno de estos portátiles puede ser buena idea. Pero también puede serlo incluso si eres un incondicional de Microsoft

Esta apuesta por FreeDOS tiene, por supuesto, un impedimento: no resulta útil para aquellos usuarios de nivel básico que no saben cómo instalar Windows en sus equipos. Microsoft sabe eso, y es la razón por la que ese aparente 'agujero' de sus acuerdos con los fabricantes no le quita el sueño a los directivos de la empresa de Redmond.

Sin embargo, si sabes instalar por ti mismo un sistema operativo (o tienes a mano a un amigo que lo sepa), comprar un portátil sin Windows preinstalado puede ser mejor opción de lo que crees.

Los portátiles sin sistema operativo no son sólo para 'frikis' de los sistemas operativos minoritarios

Aun si lo que buscas es poder usar tu nuevo portátil con un sistema operativo Windows, adquirir un portátil sin sistema operativo preinstalado podría ser una gran idea: eso te daría libertad bien para usar una licencia retail de Windows adquirida previamente para otro equipo, o bien para comprar una nueva simultáneamente con el portátil, pues como dijimos antes las retail son licencias no vinculadas a configuraciones de hardware determinadas, y podríamos reutilizarlas todavía dentro de unos años, una vez que hayamos descartado el nuevo portátil.

Igualmente, hay otra razón para buscar el uso de un Windows no-preinstalado: que el fabricante no pueda llenarte (como suelen hacer) el equipo con software indeseado antes de que puedas poner tus manos en él: lo que llamamos 'bloatware' son aplicaciones cuyas empresas desarrolladoras pagan a los fabricantes para que las preinstalen, con la esperanza de que, una vez instaladas, los usuarios no busquen otras alternativas.

Por fortuna, sin sistema operativo no puede haber bloatware instalado en él. Bueno, más o menos.

Si no es Windows, ¿qué?

De todos modos, si ya tienes en tus manos un portátil recién comprado por el que no es tenido que pagar también una licencia Windows, quizá puedas aprovechar para experimentar que existen sistemas operativos más allá del horizonte de Microsoft. FreeDOS no es realmente un buen sistema operativo para un portátil más o menos moderno, pues nunca nos permitirá exprimir las capacidades del mismo. Sin embargo, hay otras opciones a tu alcance: