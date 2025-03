Consulté mis datos fiscales de la Renta y vi que me habían estafado con una casa de apuestas: así comprobé que no era una broma

Los datos fiscales de la renta, en muchas ocasiones, se pasan por alto y no se les da ningún tipo de importancia. En mi caso, me han hecho darme cuenta de que había sido estafado en el año 2024 y que habían suplantado mi identidad sin que yo me diera cuenta. En este artículo te cuento cómo lo descubrí y, lo más importante de todo: cómo lo corregí.

El 19 de marzo se abrió la página web de la Agencia Tributaria para hacer los primeros trámites de la declaración de la renta 2024: solicitar la referencia y consultar los datos fiscales. Estos últimos son fundamentales para saber qué conoce Hacienda de cada contribuyente, tales como los ingresos por su trabajo, los intereses de sus cuentas o incluso si ha hecho apuestas online.

El inicio de la estafa de las casas de apuesta

El año pasado en Genbeta nos hacíamos eco de una estafa que afectaba a miles de personas relacionadas con la aparición en estos datos fiscales de una apuesta que nunca se había hecho. Alguien había suplantado la identidad del contribuyente para hacer apuestas, cargándole los impuestos a la víctima que nunca había accedido a esos servicios. Esto mismo me ha ocurrido a mí este año.

Al entrar en los datos fiscales me di cuenta de que había sido estafado. Entre los muchos apartados de información que aparecen, había uno que nunca vi antes: "ganancias juego online". Bajo este título, una tabla en la que se reflejaba una apuesta en una famosa web que yo no reconocía.

En ese momento caí. Alguien había suplantado mi identidad para acceder a la web y apostar 610 euros. El resultado fue que les salieron bien las apuestas deportivas y consiguieron ganar más de 300 euros, retirándolos de nuevo a sus cuentas. El problema es que ahora Hacienda me exige a mí que tribute por esta ganancia, una cantidad que nunca llegó a mi cuenta corriente.

Revisar los datos fiscales es fundamental. Antes de hablar de la solución que apliqué, lo más importante que se puede sacar de esto es que los datos fiscales los tiene que consultar cada contribuyente. Pueden tener sorpresas que no se esperan. Y lo peor de todo: Hacienda te puede exigir pagar impuestos por un ingreso del que no tenías conocimiento (aunque esté asociado a tu DNI).

¿Por qué ocurre esto? Esta es la pregunta que se puede hacer cualquiera. A día de hoy para acceder a una casa de apuestas online es necesario proporcionar un DNI que identifique al jugador. Esta información es posteriormente remitida a Hacienda con el resultado de las apuestas para que se tribute por las ganancias (y también por las pérdidas).

A día de hoy un simple despiste puede hacer que este tipo de estafadores tengan nuestra información. Lo único que requieren es una copia del DNI, algo que por desgracia pueden obtener fácilmente con técnicas de phishing. Esto hace fundamental (y es algo que no olvidaré) que cuando se envíe una copia del DNI, esta esté parcialmente censurada, o que se refleje que solo es válido para un trámite concreto. Incluso ya hay páginas web que modifican la copia del DNI agregando una marca en su fondo para que no se pueda usar para otros fines.

Los pasos que seguí para solucionarlo

Nadie quiere pagar impuestos por unos ingresos que no reconoce. Y yo tampoco. Esto hace que cuando uno se percata de esta estafa comience un largo proceso para recabar toda la información de la estafa. Por desgracia, al ser algo que es común en nuestro entorno, la Dirección General del Juego (DGOJ) activó en 2024 el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS).

Un sistema de ayuda para todos los contribuyentes que han sido suplantados por parte de los evasores de impuestos. Cuenta con un correo electrónico al que contacté al momento para recibir información de los pasos a seguir. Su email es dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es.

Lo primero: descargar el informe de transacciones. Un documento legal donde se recogen todas las apuestas que se han hecho en un año fiscal, con el nombre del operador y la cantidad invertida. Para solicitarlo, hay que entrar en la sede electrónica de la Dirección General del Juego e identificarse con el certificado digital o crear un usuario.

Dentro del apartado 'Para el ciudadano' se encuentra el trámite para pedir la "información resumen de las transacciones realizadas en operadores de juego online". Es muy importante seleccionar el año fiscal donde ha producido la estafa, en mi caso el 2024. Al momento se recibe en su buzón electrónico para descargar.

Lo crucial de este documento, además de la lista de transacciones, es el número que aparece en el inicio. Esta es la referencia PACS (que también aparece en los datos fiscales de la renta) y que se deberá reflejar en todos los siguientes pasos que se hagan.

Lo siguiente: acudir a interponer una denuncia. Como se ha producido una suplantación de identidad es importante acudir a la Policía Nacional o Guardia Civil para interponer una denuncia. En mi caso las autoridades ya me informaron que poco a poco era algo que se estaba haciendo muy habitual.

En la denuncia se tiene que reflejar el número PACS que he comentado anteriormente, y también se debe adjuntar el informe descargado con las transacciones. Todo esto acompañado del correspondiente relato de los hechos.

Comunicarse con el operador donde se ha dado la estafa. Una vez tenía ya el informe de la DGOJ y la denuncia ante la Guardia Civil, tocaba ponerse en contacto con el operador donde se había hecho la estafa. Es decir, la web donde suplantaron mi identidad. En la propia web de la DGOJ se recoge un listado con los medios de contacto con estos operadores.

A través del email de contacto les informé de los hechos y de la transacción que no reconocía en su plataforma. Todo esto acompañado de una copia del DNI (ya sí, perfectamente censurada), la denuncia que había interpuesto en la Guardia Civil y también el informe descargado en la DGOJ. Además, en el cuerpo del correo tuve que reflejar el número PACS.

Una vez remitida la información, este informe debe incluir la siguiente información según la DGOJ:

Motivo alegado por el solicitante.

Fecha de cierre de la cuenta junto con el motivo de ello.

Histórico de estados de la cuenta.

Resumen histórico de las participaciones con los premios y saldos.

Cada operación de depósito y retirada que se ha hecho. Tanto el momento exacto, la dirección IP desde la que se realizó o el método de pago que se utilizó.

Ampliar la denuncia con todos los datos. Con el certificado en mano ya solo quedará acudir de nuevo a la misma comisaría donde se puso la denuncia inicial para hacer una ampliación. Aquí se deben integrar todos los nuevos datos que ha proporcionado por parte del operador para que conste. En el caso de que sea posible se podría llegar a iniciar investigaciones policiales. Aunque existe la posibilidad de que los métodos de pago usados sean irrastreables.

Lo último: informar a Hacienda. Con la denuncia ya completa y todos los certificados, solo queda informar a Hacienda. Para ello, se debe hacer la declaración de la renta sin introducir esta ganancia patrimonial que no se reconoce como propia. Como es lógico, el estado de la declaración de la renta pasará a ser comprobada por las autoridades fiscales.

Para evitar una inspección, se debe presentar toda la información que se ha recibido (referencia PACS, copia de denuncia y certificados de actividad) a través del registro de la Agencia Tributaria.

Cómo evitar esta estafa en el futuro

Una vez se tiene la solución al problema, es hora de evitar que esto pueda ocurrir en un futuro. La Dirección General de Ordenación del Juego cuenta con diferentes herramientas que se pueden activar a través de su sede electrónica.

Dentro de esta sede, y en el apartado 'Para el ciudadano' nos vamos a encontrar dos servicios:

Inscripción en el servicio Phishing Alert para juego online: al hacer este trámite se recibirá en el correo electrónico una alerta en el momento en que se cree una cuenta en alguna casa de apuestas usando el DNI del usuario que ha hecho el registro.

para juego online: al hacer este trámite se recibirá en el correo electrónico una alerta en el momento en que se cree una cuenta en alguna casa de apuestas usando el DNI del usuario que ha hecho el registro. En el apartado 'Registros de juego' se encuentra la inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Con este sistema el número de DNI quedará bloqueado para ser registrado en cualquier casa de apuestas online y también en apuestas presenciales. De esta manera, el DNI no se podrá usar nunca más para este tipo de estafas. Algo ideal si no eres usuario de estos servicios.

